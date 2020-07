Zulema Yoma desmintió el casamiento con Carlos Menem

Desde el entorno del abogado aseguran que la información era cierta, pero que finalmente se arrepintieron porque los medios sugirieron que lo hacía por el dinero. Ante esta información fue la propia Zulema la que decidió aclarar el panorama y en diálogo con Ámbito dijo que «no hay nada, una cosa así la anuncio yo».

«Sigo sosteniendo todo lo que dije en mi vida», expresó Zulema para tratar de despejar todo tipo de dudas. Además, la ex primera dama sostuvo que si bien «la relación con Menem es cordial», su opinión respecto a su ex marido no cambió y comentó que «eso no implica que yo no pueda acompañar al papá de mi hija».

La ex primera dama confesó que «la última en enterarme fui yo» y agregó: «Todo esto es algo que habría que preguntarle de dónde salió al Dr. Mauricio D’Alessandro», quien fue el que anunció la primicia en el programa de Fantino a la tarde.

Por otro lado, el senador de 90 años estuvo internado durante diez días el pasado 13 de junio por una neumonía bacteriana después de descartar la posibilidad de que se hubiera contagiado de coronavirus.