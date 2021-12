Zaira Nara contó que se reunió con China Suárez: «Si mi hermana tiene una enemiga, también es enemiga mía»

“Yo no soy brava, las cosas me duelen y tengo una transición paulatina, lenta. Mis amigas me dicen que tengo sangre de pato, no soy efusiva”, le dijo a Marcelo Polino. Luego continuó: «Yo la llamé y me junté con ella. Fui a verla a la casa. Hay cosas que no me pueden quedar dudas, soy adulta. Hay cuestiones que se resuelven cara a cara, no ‘me dijo’, ‘le dije’, yo sabía que me iba a atender y que yo le iba a hablar bien. Yo no soy la amiga, era muy amiga de mis amigas pero no le contaba mis intimidades”.

“Yo quería escucharla, lo que quería saber, no se lo quería preguntar a un periodista o prender la tele. Hay mucha gente en el medio y por respeto a toda la gente que había en común, no quería cruzarla en un evento y correrle la cara, porque no tengo enemigos, no me gusta llevarme mal con la gente. Si mi hermana tiene una enemiga, decanta que va a tener que ser enemiga mía, ¿pero cómo lo manejo?”, agregó.

Ante la pregunta de Polino respecto a qué esperaba de Eugenia, Zaira aseguró: “Yo no fui ni a querer entenderla ni justificarla, quería aclarar si tenía dudas. Sobre las cosas que sí quería hablar mi hermana, me abrí, cuando sentí que era intermediaria dijo ‘chicas, estos son los teléfonos, se comunican’”.

Por último sostuvo: “Es la forma de poner un paño frío, sino es interminable… Estamos en la misma agencia, hay marcas en común y es difícil en este ambiente. Necesito las cosas claras. Jamás preguntaría en un evento o campaña quién va, mi vida sigue porque no soy protagonista de esta situación, pero no tendría problema en trabajar con ella”.