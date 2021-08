“Yo vi sus manos quemadas”: el hijo de uno de los bomberos que murió en el incendio de Caseros desconfía de la versión oficial

Agustín Silva manifestó que no cree que la causa de los decesos sea la inhalación de monóxido de carbono: “Acá hubo una negligencia pura que podría haber evitado tres muertes”.

El martes por la mañana, un brutal incendio en un edificio de Caseros dejó un saldo trágico: tres bomberos murieron y la primera información indicó que los decesos fueron producto del monóxido de carbono inhalado, suceso que provocó la posterior descompensación de las víctimas.

El incendio se produjo por una falla eléctrica a partir de un artefacto que estaba enchufado en una unidad ubicada en el quinto piso. Cristian Ragazzoni, Gabriel Fedeli y Pablo Silva, quienes trabajaban en el sexto para combatir las llamas, no tuvieron escapatoria. El hijo de Silva publicó una serie de mensajes en su cuenta de Twitter en donde volcó sus sospechas en relación a la causa de los fallecimientos.

“Mi viejo fue uno de los bomberos fallecidos en el incendio del martes en Caseros. Quizás hayan visto en los medios que se culpa su muerte al monóxido de carbono, y hasta se ha dicho que subieron a hacer su labor sin estar equipados como correspondía”, expresó Agustín Silva en Twitter.

Luego continuó: “Para los que no saben mi viejo tenía 29 años de servicio como bombero (hablo de él para dar el ejemplo que más conozco, sus compañeros eran muy experimentados también), lo que denota su buen manejo de situaciones así o hasta mucho peores. Al informarnos del caso observamos que de prepo era algo ‘sencillo’ o no muy complicado de realizar, pero: ¿cómo perdés tres vidas en ese tipo de servicios? Se culpa a la inhalación del monóxido pero yo vi la cara de mi papá y sus manos todas quemadas. ¿Qué los sorprendió allá arriba?”.

“Hoy (ayer) nos enteramos la noticia de que sorprendentemente el edificio incendiado no estaba en las condiciones necesarias para ser habitado, y que el corto que inició todo fue por una tremenda negligencia edilicia que ahora pasare a detallarles. Hace cuatro meses aproximadamente los vecinos venían reclamando a la inmobiliaria “Omar Martínez” las condiciones en la que se encontraba todo esto. Obviamente no tuvieron respuesta y pasó lo qué pasó. Para que entendamos brotaba agua del piso y las paredes”, sostuvo el joven oriundo de Caseros.

Las llamas lograron ser controladas con el correr de las horas. Ahora la Justicia investiga -a través de la Unidad Fiscal 7 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo de la fiscal Diana Mayko- qué fue lo que ocurrió. Para Silva el origen está claro: “El incendio provino de una estufa eléctrica que, a mi entender, si se genera un corto logra saltar la térmica. Pero el agua que debía haber dentro de las instalaciones eléctricas generó el desmadre y seguramente haya provocado una siguiente explosión que sorprendió a mi viejo y compañía”.

“Obviamente no estoy lo suficientemente capacitado para hablar de temas técnicos, pero si quiero recalcar que no fue un accidente común y corriente, que no enfrentaron mal la situación y subieron desprotegidos, que el causante no fue 100% el monóxido de carbono”, indicó.

Silva remarcó: “Quienes conocían a mi padre saben que él jamás hubiese sobrestimado una situación, siquiera un mínimo detalle. Acá hubo una negligencia pura que podría haber evitado tres muertes. ¿Quién autorizó el poder de habitar ese edificio? ¿Sabés la respuesta Diego Valenzuela (intendente de Tres de Febrero)?”.

El joven también manifestó: “Vamos a ir hasta el final para que nadie más tenga que pasar por la situación de mi familia y la de Ragazzoni y Fedeli. La inmobiliaria “Omar Martinez”, la constructora Fasani y Municipalidad Tres de Febrero nos deben una respuesta que aquí vamos a estar esperando”.

“Paralelamente quiero agradecer a los vecinos que me acercan información constantemente y a todos los que estuvieron conmigo y mi familia estos días. Estoy asombrado de lo bien rodeado que estamos”, completó Silva.