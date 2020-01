«Ya no sé qué más hacer»: Desesperada búsqueda de un joven que sufrió una salvaje golpiza

Está perdido desde el domingo. Ese día se viralizó un video en el que se lo ve recibiendo agresiones por parte de otros muchachos. El hecho ocurrió en Bella Vista.

Martín Ezequiel Viccini es intensamente buscado luego de que recibiera una feroz golpiza y desde entonces no se supo más nada de su paradero.

La agresión hacia Viccine se produjo este domingo alrededor de las 6 de la mañana en la costanera de Bella Vista.

Su padre, Andrés Viccini, es quien encabeza la desesperada búsqueda de su hijo. «Ya no sé qué más hacer. La Fiscalía no hace nada y la policía no lo busca. Por mi cabeza pasan miles de cosas. Y el río está a apenas 50 metros de donde le pegaron. No quiero adelantarme a nada, pero no puedo dejar de pensar en eso», expresó a TN.

Andrés se enteró de lo ocurrido a través de la viralización de un video en el que ve cómo su hijo es golpeado por otro sujeto hasta que finalmente quedó tendido en la vereda.

Cuando acudió al sitio indicado, no había nadie y le informaron que lo habían trasladado al hospital local. Sin embargo, cuando llegó al centro de salud, no halló ninguna constancia de su ingreso.