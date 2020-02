XXV Fiesta del Deportista Saladeño: El «Cabral Dorado» fue para Valentina Cura Pinat

La joven basquetbolista se hizo acreedora del Cabral Dorado. Concejales y Funcionarios entregaron estatuillas plateadas y menciones especiales a una importante cantidad de deportistas.

En la calurosa noche de este viernes 7 de febrero, se llevo a cabo la XXV edición de la “Fiesta del Deportista Saladeño”. El Intendente Municipal de Saladas, Rodolfo Humberto Alterats, la Viceintendente Rosa Haideé Encinas y el Director de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Saladas, Prof. Horacio Orlando Ruiz Díaz, entregaron el Cabral Dorado a la joven basquetbolista Valentina Cura Pinat.

Este importante y exitoso evento donde se reconoció a casi centenar de deportistas, se desarrolló en el Complejo Turístico Municipal “Presidente Kirchner”. La velada se inició con la entonación del Himno Nacional Argentino, seguido del ingreso de las Banderas: Nacional portada por Ofelia Ledesma 1er. Escolta Juana Bordóny 2da. Escolta Candelaria Romero; en tanto la Bandera del Deporte hizo su ingreso portada por su abanderada Ludmila Badessitch, 1er. Escolta Federico Wagner, y 2do. Escolta: Manuel Ojeda Sierra.

GANADORES DE LAS TERNAS Y CABRAL PLATEADO

1 TENIS

1 FEDERICO WAGNER :

• FINALISTA EN DOBLES TORNEO PROVINCIAL EN CORRIENTES CAPITAL

• CAMPEON INTERNO TORNEO DE FIN DE AÑO SINGLE EN SALADAS

• CAMPEON PROVINCIAL EN SINGLE EN CURUZU

• CAMPEON PROVINCIAL SINGLE EN CORRIENTES CAPITAL

• CAMPEON DEL MASTER CATEGORIA SUB 14 EN CORRIENTES CAPITAL

2 VOLEYBOL

1 MÁXIMO MIGUEL:

• PARTICIPO EN EL PRIMER TORNEO DE LA LIGA SALADEÑA

• REPRESENTO A SALADAS EN LA ETAPA LOCAL Y ZONAL DE VOLEY EN LOS JUEGOS CORRENTINOS

• PARTICIPO COMO REFUERZO DE SAN MIGUEL EN EL PROVINCIAL D ELOS JUEGOS CORRENTINOS CONSAGRANDOSE CAMPEON

• PARTICIPO DE LOS JUSGOS EVITA NACIONALES EN MAR DEL PLATA CONSIGUIENDO EL 4TO. PUESTO

• 3ER. PUESTO EN EL TORNEO CLUB CENTRO RECREATIVO DE SAN ROQUE CONSIGUIENDO EL PREMIO DE MEJOR LIBERO DEL TORNEO

• CAMPEON DE LA LIGA DE VELLA VISTA

3 FUTBOL DE SALON

1 ERICK ARANDA:

• CAMPEON PROVINCIAL DE CLUBES JUVENIL C20 CON EL CLUB PACHANGUEROS EN SALADAS

• PARTICIPO EN EL NACIONAL DE CLUBES CON EL CLUB PACHANGUEROS

• PARTICIPO EN LA PRIMERA A DE SALADAS CLUBDON FRANCISCO

4 GIMNASIA ARTISTICA

1 MAIA FORTUNATO:

• 2DA. EN EL TORNEO PROVINCIAL EN GOYA

• 1RA. TORNEO PROVINCIAL EN BELLA VISTA

• 1RA. EN EL TORNEO INTERPROVINCIAL EN CHACO

• 2DA. EN TORNEO INTERPROVINCIAL EN EL REGATAS

• 1RA. EN PROVINCIAL SERIE LIBRE EN CORRIENTES

• 2DA EN SUELO Y 2DA EN SALTO EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE GIMNASIA EN PINAMAR

• EN EL TORNEO PROVINCIAL EVITA FUE LA QUE MEJOR PUNTAJE SACO DE SU EQUIPO

5 CICLISMO

1 JULIO LOPEZ:

• CAMPEON PROVINCIAL DEL M.T.B CORRENTINO (CATEGORIA PROMOCIONAL C)

• SUB CAMPEON DEL CAMPEONATO COSTA DEL RIO URUGUAY (CATEGORIA MASTER C)

6 BASQUETBOL

1 VALENTINA CURA PINAT:

• CAMPEONA U15 DE LA ASOCIACION DE CORRIENTES

• CAMPEONA PROVINCIAL SUB 14 3X3 EN LOS JUEGOS CORRENTINOS

• SUB CAMPEONA NACIONAL SUB 14 3X3 DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA

• SUB CAMPEONA U17 DEL ASOCIATIVO DE CORRIENTES

• TERCER PUESTO EN EL PROVINCIAL U17

• CAMPEONA REGIONAL U17 CON LA SELECCIÓN CORRENTINA EN GOYA

• JUGO EN EL TORNEO ARGENTINO EN NEUQUEN CON LA SELECCIÓN CORRENTINA

7 ATLETISMO

1 JULIANA ROMERO:

• 1RA.EN LA COPA NACIONAL DE CLUBES U18 EN 1500 CON OBSTACULOS EN MAR DEL PLATA

• 7MA. EN EL NACIONAL DE CROSS COUNTRY DE 4KM. EN BS.AS.

• 1RA. EN LOS JUEGOS CORRENTINOS 2019 EN 800MTS.

• 3RA, EN LOS JUEGOS CORRENTINOS 2019 EN 2.000MTS.

• 2DA. EN EL CAMPEONATO NACIONAL U16 EN 1.500 CON OBSTACULOS EN CORDOBA

8 FUTBOL

1 ANIBAL BILLORDO:

• COMPITIO EN EL ZONAL DE LOS JUEGOS EVITA REPRESENTANDO A SALADAS

• SE FUE COMO REFUERZO DE MBURUCUYA AL PROVINCIAL DE LOS JUEGOS CORRENTINOS DONDE SE CONSAGRO CAMPEON PROVINCIAL

• PARTICIPO CON MBURUCUYA EN EL NACIONAL DE LOS JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA

• SALIO CAMPEON DE LA LIGA SALADEÑA EN LA CATEGORIA SUB 15

9 FUTBOL FEMENINO

1 GIANINA ALEJANDRA ALTAMIRANO :

• CAMPEONA PROVINCIAL JUEGOS CORRENTINOS CON SALADAS

• CON EL EQUIPO SALADEÑO REPRESENTO A CORRIENTES EN LOS JUEGOS NACIONALES EVITA

• FUE SUB CAMPEONA DE LA LIGA SALADEÑA DE FUTBOL FEMENINO

10 HOCKEY

1 GISELA CHAVEZ :

• REPRESENTO A SALADAS EN EL ZONAL DE LOS JUEGOS CORRENTINOS

• FUE COMO REFUERZO DE SAN LORENZO AL PROVINCIAL DE LOS JUEGOS CORRENTINOS

• SALIO PRIMERA EN EL TORNEO DE SANTA ROSA

Además se entregaron Menciones Especiales a gran cantidad de deportistas e instituciones deportivas del medio y Reconocimientos a la Trayectoria a deportistas que hicieron grande al deporte saladeño.

El evento de premiación, finalizó con la actuación del cantante Ricardo Dimas.

