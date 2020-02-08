XXV Fiesta del Deportista Saladeño: El «Cabral Dorado» fue para Valentina Cura Pinat

La joven basquetbolista se hizo acreedora del Cabral Dorado. Concejales y Funcionarios entregaron estatuillas plateadas y menciones especiales a una importante cantidad de deportistas.
La velada se inició con la entonación del Himno Nacional Argentino, seguido del ingreso de las Banderas: Nacional portada por Ofelia Ledesma 1er. Escolta Juana Bordóny 2da. Escolta Candelaria Romero; en tanto la Bandera del Deporte hizo su ingreso portada por su abanderada Ludmila Badessitch, 1er. Escolta Federico Wagner, y 2do. Escolta: Manuel Ojeda Sierra.
GANADORES DE LAS TERNAS Y CABRAL PLATEADO
1 TENIS
1 FEDERICO WAGNER :
• FINALISTA EN DOBLES TORNEO PROVINCIAL EN CORRIENTES CAPITAL
• CAMPEON INTERNO TORNEO DE FIN DE AÑO SINGLE EN SALADAS
• CAMPEON PROVINCIAL EN SINGLE EN CURUZU
• CAMPEON PROVINCIAL SINGLE EN CORRIENTES CAPITAL
• CAMPEON DEL MASTER CATEGORIA SUB 14 EN CORRIENTES CAPITAL
2 VOLEYBOL
1 MÁXIMO MIGUEL:
• PARTICIPO EN EL PRIMER TORNEO DE LA LIGA SALADEÑA
• REPRESENTO A SALADAS EN LA ETAPA LOCAL Y ZONAL DE VOLEY EN LOS JUEGOS CORRENTINOS
• PARTICIPO COMO REFUERZO DE SAN MIGUEL EN EL PROVINCIAL D ELOS JUEGOS CORRENTINOS CONSAGRANDOSE CAMPEON
• PARTICIPO DE LOS JUSGOS EVITA NACIONALES EN MAR DEL PLATA CONSIGUIENDO EL 4TO. PUESTO
• 3ER. PUESTO EN EL TORNEO CLUB CENTRO RECREATIVO DE SAN ROQUE CONSIGUIENDO EL PREMIO DE MEJOR LIBERO DEL TORNEO
• CAMPEON DE LA LIGA DE VELLA VISTA
3 FUTBOL DE SALON
1 ERICK ARANDA:
• CAMPEON PROVINCIAL DE CLUBES JUVENIL C20 CON EL CLUB PACHANGUEROS EN SALADAS
• PARTICIPO EN EL NACIONAL DE CLUBES CON EL CLUB PACHANGUEROS
• PARTICIPO EN LA PRIMERA A DE SALADAS CLUBDON FRANCISCO
4 GIMNASIA ARTISTICA
1 MAIA FORTUNATO:
• 2DA. EN EL TORNEO PROVINCIAL EN GOYA
• 1RA. TORNEO PROVINCIAL EN BELLA VISTA
• 1RA. EN EL TORNEO INTERPROVINCIAL EN CHACO
• 2DA. EN TORNEO INTERPROVINCIAL EN EL REGATAS
• 1RA. EN PROVINCIAL SERIE LIBRE EN CORRIENTES
• 2DA EN SUELO Y 2DA EN SALTO EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE GIMNASIA EN PINAMAR
• EN EL TORNEO PROVINCIAL EVITA FUE LA QUE MEJOR PUNTAJE SACO DE SU EQUIPO
5 CICLISMO
1 JULIO LOPEZ:
• CAMPEON PROVINCIAL DEL M.T.B CORRENTINO (CATEGORIA PROMOCIONAL C)
• SUB CAMPEON DEL CAMPEONATO COSTA DEL RIO URUGUAY (CATEGORIA MASTER C)
6 BASQUETBOL
1 VALENTINA CURA PINAT:
• CAMPEONA U15 DE LA ASOCIACION DE CORRIENTES
• CAMPEONA PROVINCIAL SUB 14 3X3 EN LOS JUEGOS CORRENTINOS
• SUB CAMPEONA NACIONAL SUB 14 3X3 DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA
• SUB CAMPEONA U17 DEL ASOCIATIVO DE CORRIENTES
• TERCER PUESTO EN EL PROVINCIAL U17
• CAMPEONA REGIONAL U17 CON LA SELECCIÓN CORRENTINA EN GOYA
• JUGO EN EL TORNEO ARGENTINO EN NEUQUEN CON LA SELECCIÓN CORRENTINA
7 ATLETISMO
1 JULIANA ROMERO:
• 1RA.EN LA COPA NACIONAL DE CLUBES U18 EN 1500 CON OBSTACULOS EN MAR DEL PLATA
• 7MA. EN EL NACIONAL DE CROSS COUNTRY DE 4KM. EN BS.AS.
• 1RA. EN LOS JUEGOS CORRENTINOS 2019 EN 800MTS.
• 3RA, EN LOS JUEGOS CORRENTINOS 2019 EN 2.000MTS.
• 2DA. EN EL CAMPEONATO NACIONAL U16 EN 1.500 CON OBSTACULOS EN CORDOBA
8 FUTBOL
1 ANIBAL BILLORDO:
• COMPITIO EN EL ZONAL DE LOS JUEGOS EVITA REPRESENTANDO A SALADAS
• SE FUE COMO REFUERZO DE MBURUCUYA AL PROVINCIAL DE LOS JUEGOS CORRENTINOS DONDE SE CONSAGRO CAMPEON PROVINCIAL
• PARTICIPO CON MBURUCUYA EN EL NACIONAL DE LOS JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
• SALIO CAMPEON DE LA LIGA SALADEÑA EN LA CATEGORIA SUB 15
9 FUTBOL FEMENINO
1 GIANINA ALEJANDRA ALTAMIRANO :
• CAMPEONA PROVINCIAL JUEGOS CORRENTINOS CON SALADAS
• CON EL EQUIPO SALADEÑO REPRESENTO A CORRIENTES EN LOS JUEGOS NACIONALES EVITA
• FUE SUB CAMPEONA DE LA LIGA SALADEÑA DE FUTBOL FEMENINO
10 HOCKEY
1 GISELA CHAVEZ :
• REPRESENTO A SALADAS EN EL ZONAL DE LOS JUEGOS CORRENTINOS
• FUE COMO REFUERZO DE SAN LORENZO AL PROVINCIAL DE LOS JUEGOS CORRENTINOS
• SALIO PRIMERA EN EL TORNEO DE SANTA ROSA
El evento de premiación, finalizó con la actuación del cantante Ricardo Dimas.