XXV Fiesta del Deportista Saladeño: El «Cabral Dorado» fue para Valentina Cura Pinat

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La joven basquetbolista  se hizo  acreedora del Cabral Dorado. Concejales y Funcionarios entregaron estatuillas plateadas y menciones especiales a una importante cantidad de deportistas.

En la calurosa noche de este viernes 7 de febrero, se llevo a cabo la XXV  edición de la “Fiesta del Deportista Saladeño”. El Intendente Municipal de Saladas, Rodolfo Humberto Alterats, la Viceintendente  Rosa Haideé Encinas  y el Director de Deportes y Recreación de la Municipalidad de Saladas, Prof.  Horacio Orlando Ruiz Díaz, entregaron el Cabral Dorado a la joven basquetbolista Valentina Cura Pinat.
Este importante y exitoso evento donde se reconoció a casi  centenar de deportistas, se desarrolló en el  Complejo Turístico Municipal “Presidente Kirchner”.

La velada se inició con la entonación del Himno Nacional Argentino, seguido del ingreso  de las Banderas: Nacional  portada por  Ofelia Ledesma 1er. Escolta Juana Bordóny 2da. Escolta Candelaria Romero;  en tanto la Bandera del Deporte hizo su ingreso portada por su  abanderada Ludmila Badessitch, 1er. Escolta Federico Wagner, y 2do.  Escolta: Manuel Ojeda Sierra.

GANADORES DE LAS TERNAS  Y CABRAL PLATEADO

1 TENIS
1 FEDERICO WAGNER :
•             FINALISTA EN DOBLES TORNEO PROVINCIAL EN CORRIENTES CAPITAL
•             CAMPEON INTERNO TORNEO DE FIN DE AÑO SINGLE EN SALADAS
•             CAMPEON PROVINCIAL EN SINGLE EN CURUZU
•             CAMPEON PROVINCIAL SINGLE EN CORRIENTES CAPITAL
•             CAMPEON DEL MASTER CATEGORIA SUB 14 EN CORRIENTES CAPITAL

2 VOLEYBOL
1 MÁXIMO MIGUEL:
•             PARTICIPO EN EL PRIMER TORNEO DE LA LIGA SALADEÑA
•             REPRESENTO A SALADAS EN LA ETAPA LOCAL Y ZONAL DE VOLEY EN LOS JUEGOS CORRENTINOS
•             PARTICIPO COMO REFUERZO DE SAN MIGUEL EN EL PROVINCIAL D ELOS JUEGOS CORRENTINOS CONSAGRANDOSE CAMPEON
•             PARTICIPO DE LOS JUSGOS EVITA NACIONALES EN MAR DEL PLATA CONSIGUIENDO EL 4TO. PUESTO
•             3ER. PUESTO EN EL TORNEO CLUB CENTRO RECREATIVO DE SAN ROQUE CONSIGUIENDO EL PREMIO DE MEJOR LIBERO DEL TORNEO
•             CAMPEON DE LA LIGA DE VELLA VISTA

3 FUTBOL DE SALON
1  ERICK ARANDA:
•             CAMPEON PROVINCIAL DE CLUBES JUVENIL C20 CON EL CLUB PACHANGUEROS EN SALADAS
•             PARTICIPO EN EL NACIONAL DE CLUBES CON EL CLUB PACHANGUEROS
•             PARTICIPO EN LA PRIMERA A DE SALADAS CLUBDON FRANCISCO

4 GIMNASIA ARTISTICA
1 MAIA FORTUNATO:
•             2DA. EN EL TORNEO PROVINCIAL EN GOYA
•             1RA. TORNEO PROVINCIAL EN BELLA VISTA
•             1RA. EN EL TORNEO INTERPROVINCIAL EN CHACO
•             2DA. EN TORNEO INTERPROVINCIAL EN EL REGATAS
•             1RA. EN PROVINCIAL SERIE LIBRE EN CORRIENTES
•             2DA EN SUELO Y 2DA EN SALTO EN EL TORNEO INTERNACIONAL DE GIMNASIA EN PINAMAR
•             EN EL TORNEO PROVINCIAL EVITA FUE LA QUE MEJOR PUNTAJE SACO DE SU EQUIPO

5 CICLISMO
1 JULIO  LOPEZ:
•             CAMPEON PROVINCIAL DEL M.T.B CORRENTINO (CATEGORIA PROMOCIONAL C)
•             SUB CAMPEON DEL CAMPEONATO COSTA DEL RIO URUGUAY (CATEGORIA MASTER C)

6 BASQUETBOL
1 VALENTINA CURA PINAT:
•             CAMPEONA U15 DE LA ASOCIACION DE CORRIENTES
•             CAMPEONA PROVINCIAL SUB 14 3X3 EN LOS JUEGOS CORRENTINOS
•             SUB CAMPEONA NACIONAL SUB 14 3X3 DE LOS JUEGOS NACIONALES EVITA
•             SUB CAMPEONA U17 DEL ASOCIATIVO DE CORRIENTES
•             TERCER PUESTO EN EL PROVINCIAL U17
•             CAMPEONA REGIONAL U17 CON LA SELECCIÓN CORRENTINA EN GOYA
•             JUGO EN EL TORNEO ARGENTINO EN NEUQUEN CON LA SELECCIÓN CORRENTINA

7 ATLETISMO
1 JULIANA ROMERO:
•             1RA.EN LA COPA NACIONAL DE CLUBES U18 EN 1500 CON OBSTACULOS EN MAR DEL PLATA
•             7MA. EN EL NACIONAL DE CROSS COUNTRY DE 4KM. EN BS.AS.
•             1RA. EN LOS JUEGOS CORRENTINOS 2019 EN 800MTS.
•             3RA, EN LOS JUEGOS CORRENTINOS 2019 EN 2.000MTS.
•             2DA. EN EL CAMPEONATO NACIONAL U16 EN 1.500 CON OBSTACULOS EN CORDOBA

8 FUTBOL
1 ANIBAL BILLORDO:
•             COMPITIO EN EL ZONAL DE LOS JUEGOS EVITA REPRESENTANDO A SALADAS
•             SE FUE COMO REFUERZO DE MBURUCUYA AL PROVINCIAL DE LOS JUEGOS CORRENTINOS DONDE SE CONSAGRO CAMPEON PROVINCIAL
•             PARTICIPO CON MBURUCUYA EN EL NACIONAL DE LOS JUEGOS EVITA EN MAR DEL PLATA
•             SALIO CAMPEON DE LA LIGA SALADEÑA EN LA CATEGORIA SUB 15

9 FUTBOL FEMENINO
1 GIANINA ALEJANDRA ALTAMIRANO :
•             CAMPEONA PROVINCIAL JUEGOS CORRENTINOS CON SALADAS
•             CON EL EQUIPO SALADEÑO REPRESENTO A CORRIENTES EN LOS JUEGOS NACIONALES EVITA
•             FUE SUB CAMPEONA DE LA LIGA SALADEÑA DE FUTBOL FEMENINO

10 HOCKEY
1 GISELA CHAVEZ :
•             REPRESENTO A SALADAS EN EL ZONAL DE LOS JUEGOS CORRENTINOS
•             FUE COMO REFUERZO DE SAN LORENZO AL PROVINCIAL DE LOS JUEGOS CORRENTINOS
•             SALIO PRIMERA EN EL TORNEO DE SANTA ROSA

Además se entregaron Menciones Especiales  a gran cantidad de deportistas e instituciones deportivas del medio y  Reconocimientos a la Trayectoria a deportistas que hicieron grande al deporte saladeño.

El evento de premiación, finalizó con la actuación del cantante Ricardo Dimas.

GALERÍA FOTOGRAFICA

¡SALADAS NUESTRA CIUDAD!

 

 

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