Vitamina C: la clave para reforzar el sistema inmune

Debemos tener presente que el cuerpo no puede producir esta vitamina por sí solo y tampoco puede acumularla; por lo que su ingesta tendrá que ser diaria y a través de alimentos que la contengan. Frutas cítricas como la naranja son las mejores alternativas para incorporar la Vitamina C, ya que se pueden consumir en cualquier momento del día tanto como bebida, como alimento. El consumo de jugos de naranja 100% naturales, exprimidos, sin conservantes ni aditivos, es una forma práctica, sostenible y disfrutable de incorporar todas las propiedades de la fruta en cualquier momento del día. De hecho, las vitaminas que contienen los jugos exprimidos no pierden sus propiedades de forma inmediata ni tampoco lo hacen por estar envasados; pero es recomendable consumirlos antes de las 72 hs una vez abierto.

La vitamina C es una vitamina hidrosoluble, lo que significa que se disuelven en el agua. Aunque el cuerpo asimile y guarde una pequeña reserva luego de cada dosis que ingresa al cuerpo, es aconsejable que su consumo sea regular para evitar escasez.

De esta manera, se advierte que pequeños cambios en el estilo de vida de las personas puede generar grandes beneficios en la salud. Por eso, las tablas de ingestas dietéticas de referencia elaboradas por el Food and Nutrition Board, institute of Medicine, establecen una dosis diaria recomendada de 75 y 90 mg/d para mujeres y hombres adultos respectivamente, 65 y 75g/d para mujeres y hombres adolescentes respectivamente y de 15 a 25g/d para niños. En mujeres embarazadas la dosis aumenta a 85 mg/d. Estas dosis se pueden ingerir muy fácilmente ya que, por ejemplo, 1 vaso de 250ml de jugo de naranja exprimido contiene entre 150 y 165 mg de Vitamina C; y un vaso de jugo de naranja envasado 86mg.

Con un mundo movilizado por una nueva pandemia, es indispensable cuidarnos, mantener una dieta saludable y adquirir la dosis diaria recomendada de vitamina C que nos permite fortalecer nuestro sistema inmunológico y defensas de forma simple y efectiva frente a estas amenazas propias del contexto.