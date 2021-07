Violeta Urtizberea mostró los mensajes violentos y amenazas de un acosador: «Tuve que cambiar mi línea de teléfono»

La actriz vive una desagradable situación con una persona que la acosa desde una cuenta de Instagram.

Violeta Urtizberea mostró los mensajes violentos y amenazantes que recibe desde una cuenta de Instagram y pidió ayuda. Según se ve en las capturas de los mensajes privados, la persona la acosa no sólo por las redes sociales sino también por teléfono.

«En unos días vos vas a tener fan en frente de tu casa. Ya la dirección la estoy pasando a todos. Así vos me bloquees voy a seguir pasando la nueva dirección. Vos sos una mierd…”, son algunas de las frases que le escribe.

Ante la persistencia del acoso, la actriz decidió contarlo. “No soy de dar lugar a estas cosas pero hace un tiempo estoy sufriendo acoso de esta persona, claramente no es la que figura en la cuenta. Tuve que cambiar mi línea de teléfono y no se bien qué hacer”, comentó. La artista vive en un barrio privado junto a su hija y su marido Juan Ingaramo.

Fuente: minutouno.com.ar