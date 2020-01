Violento vuelco de un automóvil en la ruta 119

Una familia sobrevivió de manera milagrosa luego del violento despiste y vuelco de un vehículo tipo utilitario, sobre la Ruta Nacional 119, jurisdicción de la comisaría de Mariano I. Loza.

Ocurrió en la noche del viernes entre los kilómetros 60 y 61 y según relató el chofer la causa del siniestro vial habría sido que mordió la banquina, lo cual le hizo perder el control de la Renault Kangoo que conducía.

La familia provenía de Florencio Varela provincia de Buenos Aires y viajaba hacia Paraguay, donde aparentemente iban a pasar unas vacaciones. Cuatro ocupantes mayores de edad y un menor de edad resultaron ilesos.

Los daños solamente fueron materiales. El conductor de la camioneta, Juan Martínez, habló con El Diario de Curuzú, y dijo que fue “una desgracia con suerte. Íbamos en familia cuando posiblemente mordí la banquina y no pude sostener el vehículo y se me fue. Estamos todos a salvo y eso es importante, gracias a Dios no nos pasó nada a ninguno”, señaló esta persona de nacionalidad paraguaya pero con residencia en la Argentina.

En el lugar se hizo presente personal policial de Mariano I. loza y de la Unidad Regional III; además, una ambulancia del Hospital Doctor Fernando Irastorza y personal de Bomberos Voluntarios de Curuzú Cuatiá.