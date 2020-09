VIOLENCIA EN CORRIENTES: Duro relato de la enfermera atacada brutalmente: «Sentía que algo caliente me corría por la cara»

La trabajadora sanitaria fue golpeda salvajemente por un hombre cuando iba asistir a una mujer. «Me lleva la cabeza hacia la pared, quedé medio mareada y cuando caigo comienzo a recibir patadas por todo el cuerpo», reveló la mujer agredida.

El domingo por la madrugada una enfermera tuvo que pasar por una situación de violencia cuando fue agredida brutalmente por un hombre, en el momento que iba a asistir a una mujer. La víctima es Silvia Rojas que dio testimonio sobre lo que le tocó padecer, en un domicilio del barrio Matadero de la ciudad correntina de Mercedes.

«Digo buenas noche y pregunto por la paciente, y no terminé de preguntar que le estaba pasando y ya recibí un puñetazo por la boca, entonces giro para mirar por mi compañero que estaba estacionando bien y el (agresor) habrá pensado que iba a correr me agarra de atrás y me lleva la cabeza hacia la pared, quedé medio mareada y cuando caigo comienzo a recibir patadas por todo el cuerpo y ahí llega mi compañero le grita que pare”, comenzó contando Silvia, que hace cinco años se desempeña como trabajadora de la salud.

«El agresor retrocedió y yo me levante y me ocupe de la paciente que estaba adentro de una camioneta y me comienza a amenazar que me iba a matar y me propina otro golpe por la espalda y me hace entrar a la fuerza a la camioneta, me doy vuelta y le pido que pare, y ahí cuando va para atrás se prendió de mi compañero a quien le agredió físicamente y mi compañero le pedía que se detenga», agregó a su relato Rojas, en declaraciones a Radio del Iberá

Luego dijo que: «yo sentía que algo caliente me corría por la cara y entre llantos le pedí a un señor que estaba como shockeado que por favor nos ayude, mientras yo sangrando seguía con el paciente y es como que reaccionó y le sacó al agresor. Ahí mi compañero me ayuda y sacamos a la paciente de la camioneta y la pusimos en la camilla, veo que el vuelve con una piedra, le digo cuidado al chofer se agacha justo y esquiva la piedra con la que le iba a golpear la cabeza».

«No sé qué hubiese pasado si con esa piedra le pegaba en la cabeza a mi compañero y ahí nos apuramos y trasladamos a la paciente al hospital con la madre», manifestó

Por último, contó cómo se encuentra su estado de salud tras ser agredida. «Estoy muy dolorida físicamente y tengo ganas de llorar, me cuesta dormir porque es algo que no se espera», reveló, y concluyó diciendo: «sé que vamos a superar esto, estas cosas a uno le sirven para ir mejorando, tal vez pudimos haber cometido algún error como confiarnos mucho e ir sola, porque uno piensa en la vida del paciente, pero no sé porque fue así la reacción de este ciudadano hacia nosotros, no puedo encontrar una explicación».