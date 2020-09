VIDEO- Dos casos positivos de Coronavirus en Monte Caseros

Desde el palacio municipal, mediante una conferencia de prensa, el Comité de Crisis de la ciudad, integrado por el Intendente Miguel Olivieri, el vice intendente Sergio Paniagua, el Director del Hospital Samuel W Robinson, Dr. Darío Miño y el Secretario de Seguridad, Walter Fernández, confirmó que dos muestras recientemente enviadas a la capital para ser analizadas arrojaron resultado positivo para covid19. En la oportunidad se anunció que por el momento se continúa en fase 5.

“Ayer se hicieron hisopados a algunas personas que estaban en carácter de sospechosos, esos hisopados que se hicieron en el Hospital se mandaron a Corrientes y hace aproximadamente media hora nos informaron que dos casos dieron positivos. Uno corresponde al dueño de una empresa de trasporte de nuestra localidad que está sobre calle Juan Pujol y el otro caso positivo es de una nieta de esta persona” confirmó el intendente Olivieri

“Le pedimos a la gente de Monte Caseros la mayor prudencia, que traten de quedarse lo más posible en su domicilio” solicitó y en este contexto remarcó “a diferencia de los casos anteriores que hemos tenido acá no tenemos tan exacto el dato de cuál es la persona cero, los dos que resultaron positivos nos manifestaron que no salieron de nuestra ciudad. Al no tener circulación acá significa que otra persona del entorno podría estar siendo el positivo cero, el que da origen al resto de los contagios”

“Como medida de precaución y urgente se va a aislar a toda la empresa de trasporte, se la va a cerrar y se va a hacer un seguimiento para tener todos los nombres de los que trabajaron y estuvieron en contacto con ellos y cuando llegue la gente de Corrientes se van a realizar los hisopados como se hizo la vez anterior” señaló, en este sentido además ratificó que se continúa trabajando con los números del call center:15450001/15450000 “para que aquellos que sepan que tuvieron contacto con estas personas (los positivos) puedan también informar esa situación y podamos tenerlos en la lista para un mejor control y en caso obviamente que sea muy estrecho el contacto hacer los hisopados de rigor”

Olivieri consideró que este caso es más complicado que el anterior por el hecho de no conocer el origen, además señaló que uno de los positivos habría comenzado con síntomas ya el día lunes.

“Le pedimos a la población la mayor tranquilidad por supuesto pero también que tengamos en cuenta que cuanto menos contacto tenemos entre personas más posibilidades tenemos de llegar rápido hacia lo que necesitamos lograr que es determinar quienes fueron las personas que tuvieron contacto con estos positivos”

Por su parte el Dr. Miño hizo hincapié en las recomendaciones para la población y en este contexto dijo “lo que recomendaos es que no nos movamos o lo hagamos la menor cantidad posible porque sabemos que el virus no camina si no que nosotros lo vamos a buscar. Ahora empieza la etapa de investigación, de armar todo ese árbol que armó la gente de epidemiología la otra vez, seguramente nos acompañarán nuevamente y pedirles a las personas que trabajan en esta empresa que queden en sus domicilios, que si presentan algún síntoma llamen a los números habilitados, y si no presentan síntomas la recomendación es el aislamiento, el no compartir con nadie nada, ni recibir visitas”

Así mismo insistió en la importancia de la higiene personal, el uso de tapa bocas y el distanciamiento. “Se pide tranquilidad, en toda la Argentina estamos en una etapa muy complicada de contagios, tenemos que tomar todas las medidas de precaución que ya sabemos, tranquilidad sobre todo y vamos a empezar a trabajar nuevamente”