Vidal advirtió por el uso político del Mundial: “Está mal que alguien que no sea de la Selección esté en una foto”

La diputada de JxC se refirió a la posibilidad que el plantel argentino sea recibido en la Casa Rosada. “La Selección se debería mantener al margen de la política”, indicó.

La diputada nacional María Eugenia Vidal, de Juntos por el Cambio (JxC), lanzó una advertencia sobre la posibilidad de que los jugadores de la Selección argentina sean recibidos en la Casa Rosada luego de disputar la final del Mundial. “Creo que la Selección se debería mantener al margen de la política”, afirmó. Y agregó: “Me parece mal que alguien, que no sea de la Selección, esté en una foto porque no se lo ganó”.

“Los que se lo ganaron fueron ellos y el DT. No fuimos ninguno de los que hacemos política. Por eso en la foto tienen que estar los que se lo ganaron, y los que nos dieron esta alegría”, amplió Vidal. Además, la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires nombró que “ni el Presidente, ni nadie debería” politizar el momento.

En este marco, la legisladora se refirió al tema en una entrevista televisiva y sobre los futbolistas de la Argentina, también aseguró que se deberá hacer “lo que ellos decidan” aunque pidió evitar “una intención de utilización” del plantel nacional, que definirá el máximo título mundial de fútbol contra Francia este domingo a las 12 del mediodía (hora argentina) en Qatar.

“Una cosa es que los jugadores de buena fe vayan [a la Casa Rosada] porque quieren salir a saludar a la gente que está en Plaza de Mayo. Eso es absolutamente genuino”, indicó sobre el conjunto liderado por Lionel Messi y el DT Lionel Scaloni. Y concluyó: “No me parece tan grave dónde se saquen la foto, sino que sea de ellos y que sea para todos los argentinos”.