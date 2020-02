(Ver Vídeo) Carnavales de Corrientes: Echaron a comparseros tras polémico baile con una muñeca inflable: «Si quieren joder, que vayan a otro lado»

Lo confirmó Susana Pereyra, secretaria general de Copacabana. «No voy a permitir que se falte el respeto a nadie. El carnaval es otra cosa y no se tiene que tomar así a la mujer», dijo. Se trata de ocho bailarines del grupo Los Malandras.

El Carnaval de Corriente arrancó al rojo vivo y ya despertó su primera polémica de peso. Luego del video viral en el que se ve a un grupo de comparseros tomar una muñeca inflable y menear alrededor, la comparsa Copacabana confirmó que echó a los bailarines involucrados.

Se trata de ocho integrantes del grupo Los Malandras, que fueron identificados tras la viralización de las imágenes.

Al respecto se refirió la secretaria general de Copacabana, Susana Pereyra, en diálogo con la redacción de La Dos. «Estoy embroncada, estamos cumpliendo 60 años de comparsa, somos el emblema del carvanal y estos creeen que la comparsa es joda», contó molesta.

Describió, además, que se enteró del hecho el domingo al mediodía. «Estaba controlando la scola y veo que algo cae de la tribuna. No le di importancia y me entero hoy al mediodía lo que hicieron. Estos inadaptados en vez de devolverlo o dejarlo al costado se pusieron a hacer bromas pesadas. Le dije a mi encargado que los eche. En la comparsa no van a bailar más», detalló lapidaria.

También afirmó que los bailarines son nuevos y entraron a la comparsa este año. «Los Malandras son nuestros animadores, un grupo de 30 personas; pero estos ocho, porque los conté, no son nuestros. Empezaron siendo cinco, seis y se van invitando», contó.

Por último, se refirió a la posición de la institución frente al hecho: «El carnaval es otra cosa, por mas que se muestren los cuerpos exuberantes no voy a permitir que se le falte el respeto a nadie. Si alguien se hace el vivo aunque tenga carroza lo voy a echar, porque ante todo está el respeto», dijo ofuscada.