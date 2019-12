Vara: “El Gobernador nunca nos dijo que teníamos que votar la ley de emergencia sí o sí”

El diputado nacional Jorge Vara aclaró que Gustavo Valdés nunca dio instrucciones a los legisladores correntinos respecto a la postura a asumir en la Ley de Emergencia impulsada por el Gobierno Nacional. “El Gobernador nunca nos dijo que se comprometió a apoyar si o si la ley”, aclaró el legislador.

“Al proyecto lo conocimos formalmente recién ayer a la mañana. Desde temprano lo analizamos y hay una coincidencia total y unánime de rechazo al proyecto”, dijo el diputado nacional Jorge Vara.

“Se hablaba de una emergencia sanitaria, económica y social pero llegaron nueve emergencias. Y hasta se incluye la pretensión que prácticamente inhibe las decisiones del Congreso. Esto no se va a apoyar”, insistió el legislador.

Vara contó además que anoche habló con el Gobernador Valdés, y en tal sentido precisó: “nunca nos dijo que teníamos que apoyar esto si o si. Nunca hubo diferencias. En la reunión de interbloque hubo un apoyo unánime para instrumentar todos los mecanismos para que sea ley pero no en estas condiciones”

“El Gobernador nunca me dijo que se comprometió a que esto sea ley. Nunca nos dijo que tenemos que dar quórum. No soy el vocero del Gobernador, pero no nos dijo absolutamente nada”, insistió

Vara dijo: “así no voy a apoyar. Y si es necesario no me voy a sentar”

Para Vara “los artículos 1 y 85 son terroríficos”

Y ante la posible decisión de retirar el artículo 85 que daba superpoderes al Presidente, dijo: “así puede ser pero se tiene que analizar. Hasta ayer esa hipótesis no se manejaba. Si concedimos que dada la urgencia les dimos potestad a los integrantes de la mesa chica a tomar decisiones de calibración fina”.