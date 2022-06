Valdés recibió a Larroza y hablaron del futuro de la Unne

En la ocasión ambos dialogaron so­bre cómo continuaría la vinculación entre el gobierno y la Universidad Nacional del Nordeste.

El gobernador Gustavo Valdés recibió días atrás al candidato a rector Omar Larroza y en la reunión intercambiaron ideas sobre el futuro de la Universidad Nacional del Nordeste.

El encuentro tuvo lugar en el Nuevo Centro Admi­nistrativo y en la ocasión ambos dialogaron sobre cómo continuaría la vin­culación entre el Gobierno de Corrientes y la Unne, de convertirse Larroza en el próximo rector.

La elección respectiva se llevará a cabo mediante la Asamblea Universitaria que se reunirá el próximo miér­coles a las 7.30 en el Audi­torio del Campus Resisten­cia. Larroza es actualmente secretario de Planeamiento y Gestión Administrativa de la Facultad de Medici­na, pero hasta mayo último fue el decano de la misma durante dos períodos con­secutivos. El ex decano de Medicina mantiene opti­mismo sobre el consenso que logrará en la Asamblea, ya que varios sectores de la Universidad le manifesta­ron su apoyo. Entre ellos, la Franja Morada, la Fune y los decanos de seis faculta­des de las once que posee la Unne (Ciencias Económi­cas, Exactas, Humanida­des, Ingeniería, Medicina y Veterinaria), además de haber mantenido tam­bién reuniones con do­centes, no docentes e in­vestigadores para nutrir la plataforma participati­va con la que piensa con­ducir la máxima institu­ción educativa de la región. La Asamblea Universitaria es el órgano superior del gobierno de la Universidad y está constituida por el rector/a, los decanos y de­canas, los miembros de los Consejos Directivos perte­necientes a los Claustros de docentes, graduados y estu­diantes y los representan­tes del sector No Docente, quienes tienen pleno ejer­cicio del derecho de voz y voto. Son 187 los asambleís­tas habilitados para elegir, por voto nominal y público, a la máxima autoridad de la Unne, quien será electo con mayoría absoluta.