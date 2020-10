Valdés le ordenó a Tassano que no habilite los recitales en Capital

El mismo gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés confirmó que en las últimas horas le pidió al intendente capitalino, Eduardo Tassano que no habilite los recitales al aire libre, mucho menos en lugares cerrados. Se esperará una disminución de casos de Coronavirus y luego se volverá a evaluar la situación.

“Para nosotros es fundamental tener controlada esa situación. Pedimos que espere un poquito más, cuando las condiciones estén, desde el Comité de Crisis estaremos habilitando”, indicó el mandatario provincial tras inaugurar una dependencia policial en Esquina.

«Eso tiene que servir para un diálogo entre el Intendente de la Capital y el Gobierno de la provincia, para que podamos resolver esa cuestión”.

En cuanto a la posibilidad de que mañana se realicen anuncios salariales el mandatario provincial dijo “tengo entendido no me voy a arriesgar, me tengo que reunir con el Ministro, ni bien tengamos, esperemos que ya este todo anunciado, vamos a estar supervisando esa posibilidad”.