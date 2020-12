Vacuna Sputnik V (Covid): Argentina definirá “en los últimos 10 días de diciembre” si es aplicable a mayores de 60 años

Lo confirmó el número dos del Ministerio de Salud. Y afirmó que “ningún tema de seguridad se detectó con los voluntarios de esa edad” que están siendo testeados.

El número dos del Ministerio de Salud de Rusia aseguró este jueves que “en los últimos 10 días de diciembre” el Gobierno definirá si la vacuna Sputnik V es segura para los mayores de 60 años, tras las controversias sembradas alrededor del tema y luego de que el Presidente Vladimir Putin manifestara que no se la había aplicado (él tiene 68).

“Actualmente, el uso médico de rutina de la vacuna Sputnik V es posible con pacientes de entre 18 y 60 años”, señaló Alexey Kuznetsov principal asesor del ministro de Salud ruso, Mikhail Murashko. Sin embargo, afirmó que “ningún tema de seguridad se detectó con Sputnik V entre los voluntarios mayores”.

“Para aumentar el límite de edad superior, los desarrolladores de la vacuna del Centro Gamaleya está realizando ensayos clínicos adicionales con 100 voluntarios de más de 60 años que están mostrando buenos resultados preliminares”, precisó el funcionario.

En declaraciones a la agencia de noticias local Sputnik, Kuznetsov detalló que “el desarrollador de la vacuna está analizando la información clínica y preparando un informe que será usado por el Ministerio de Salud para decidir sobre el uso de la vacuna contra la Covid-19 entre los grupos poblaciones de mayor edad. Se podría tomar esa decisión en los últimos 10 días de diciembre”.

En paralelo, durante su tradicional conferencia de prensa anual, Putin explicó que aún no se vacunó porque el antídoto ruso no es recomendado por los expertos estatales para las personas de su edad.

“Las vacunas que están siendo administradas hoy entre la población general son para personas de un cierto rango de edad, y no todavía para personas como yo”, dijo el mandatario en conferencia de prensa.“Soy un ciudadano que cumple la ley. Escucho las recomendaciones de los especialistas y, por lo tanto, aún no lo he hecho, pero está claro que lo haré en cuanto sea posible”, agregó.

Sin embargo, Putin respaldó la campaña de vacunación masiva. “Creo que es necesario. Los especialistas de todo el mundo dicen que es una de las pocas formas de superar esta pandemia, se debería crear inmunidad en la población”, opinó. “Y repito que nuestra vacuna es eficaz y segura, así que no veo ninguna razón para no vacunar”, insistió.

La vacuna Sputnik V consta de dos dosis y, a diferencia de otras, solo requiere ser guardada a una temperatura de entre 2 y 8 grados. Es decir, en una heladera normal. Hace casi dos semanas Rusia comenzó a vacunar a los grupos de riesgo y a los trabajadores esenciales, mientras que el Gobierno estimó que para fin de año tendrán listas alrededor de dos millones de dosis.

La Federación Rusa anunció que la población del país será vacunada de manera gratuita y que cada dosis costará para el exterior menos de 10 dólares. Rusia ya selló acuerdos para exportar o producir en el exterior más de 400 millones de dosis, entre ellas 25 millones con el Gobierno argentino, que esta semana envió una delegación a Moscú.

Fuente: TN