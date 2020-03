Unne: Casi 700 aulas virtuales para impartir las clases en cuarentena

Delfina Veiravé fue elegida como presidente del Comité Ejecutivo Interuniversitario Nacional. En ese contexto, tuvo un diálogo con El Libertador donde habló acerca de la situación actual de las clases universitrarias a nivel país y brindó detalles acerca de las clases virtuales que brinda la alta casa de estudios.

Ante la crisis epidemiológica, las clases continúan pero no en las aulas sino en forma domiciliaria. A través de distintas modalidades como videoconferencias, aulas virtuales o grupos de Facebook, los docentes transmiten los temas de estudio y trabajos prácticos a los alumnos.

El diario El Libertador dialogó con la rectora para hablar respecto a su elección al frente del CIN, las clases universitarias en el país y las aulas virtuales. A continuación, la entrevista.

-¿Cómo la tomó esta elección, si bien usted ya fue vicepresidente anteriormente?

-Bueno un poco anticipada, digo porque nosotros teníamos previsto un plenario de rectores para el 7 de abril que, a raíz de esta circunstancia de la emergencia sanitaria, decidimos, el martes pasado, el comité ejecutivo que no se iba a realizar. De manera que allí también los rectores que estaban presentes propusieron que anticipáramos la elección de presidente y vice presidente del CIN, así que en esa oportunidad hicieron la propuesta de que yo asumiera la presidencia del consejo interuniversitario nacional y el rector de la universidad nacional de Jujuy Rodolfo Tecchi fuera electo vicepresidente del CIN. Así que, bueno, una responsabilidad importante para mí en un contexto difícil y muy particular como el que estamos viviendo, exige también estar activos en la relación de las universidades nacionales para ver cómo respondemos también y qué aportes podemos hacer a esta emergencia.

-Respecto de las clases a nivel país, ¿tiene conocimiento en qué estado se encuentra y a través de qué modalidad, a escala nacional?

-Claro, las medidas que se fueron tomando a escala nacional, que muchas universidades también fuimos anticipando hicieron que todas las universidades nacionales, las privadas así como el resto del sistema educativo nacional no esté dictando clases, antes de declarado el aislamiento obligatorio. Y bueno, esto ha obligado también a las universidades, a las facultades, a las carreras, a buscar distintas alternativas para, digamos, paliar la no presencialidad y nosotros en la universidad estamos trabajando con el programa que tenemos hace muchos años que es la Unne virtual que ha hecho mucha capacitación también a los docentes y ha trabajado siempre para complementar lo presencial y algunas carreras a distancia que tiene la universidad. Así que, bueno, es una estrategia que nos permite resolver la coyuntura no de una manera total porque obviamente la mayoría hay que decir de todas las universidades nacionales de nuestro país son básicamente presenciales y esto genera una exigencia a las universidades, a los docentes a los equipos y también a los recursos tecnológicos que tienen las universidades una exigencia mayor. Pero bueno yo creo que el compromiso que nosotros estamos viendo en los docentes en el personal técnico que está trabajando para que se pueda llevar adelante, esto es realmente muy importante, el compromiso con los estudiantes también obviamente.

-El sistema de SIU Guaraní ¿esto es algo que funciona únicamente en el NEA, solamente en la Unne o es una plataforma de inscripción a carreras de alumnos a nivel nacional?

-No, El Consejo Interuniversitario Nacional tiene un Sistema de Información Universitaria que es el SIU que hace muchos años viene desarrollando sistemas específicos para la gestión de las universidades, uno de los sistemas es el SIU Guaraní que es el Sistema de Información para estudiantes y ese es un sistema que es común para todas las universidades nacionales, hay varias universidades privadas que también lo han concesionado o convenido con el CIN para poder disponer de esta herramienta y dentro del SIU hay otros sistemas para la gestión del personal, para la gestión de liquidaciones, hay varios sistemas.

-En qué situación se encuentra hoy en día, dentro de este contexto de cuarentena, el SIU Guaraní más precisamente de la Unne, porque se presentan inconvenientes de alumnos para inscribirse o reinscribirse también, ¿en qué situación se encuentra?

-No, los sistemas de información están funcionando regularmente; lo que sí puede haber son algunos momentos en los que hay bajas o hay algún tipo de dificultad puntual con la conectividad porque son todos sistemas que funcionan con sistemas de conectividad y bueno, hemos tenido inconvenientes, por ejemplo con los equipamientos que, bueno, requieren arreglos, mantenimientos y en eso estamos trabajando permanentemente, así que justamente en este momento en el que estamos necesitando el recurso tecnológico de una manera intensa, estamos tratando justamente de mantener todo lo que se pueda mantener y también priorizar la compra de algunos equipamientos que son necesarios.

-En cuanto al aula virtual, ¿esto es totalmente del SIU?

-Sí, las aulas virtuales trabajan con la plataforma que tiene la universidad de la Unne virtual, hay algunas facultades que tienen también sus propias plataformas como es el caso de medicina, trabaja igualmente articulado con el sistema, o sea, la universidad tiene un sistema institucional de educación a distancia que mayoritariamente se provee de la plataforma de la Unne virtual, justamente en esta semana, estas dos semanas hemos hecho una apertura de cientos de aulas virtuales para todas las cátedras de la universidad de las distintas facultades y de las distintas carreras muchas de ellas, digamos, muchas asignaturas, ya tenían sus propias aulas virtuales y por eso digo, en estas últimas dos semanas, el equipo ha trabajado la apertura de muchísimos más. No tengo el último dato pero la semana pasada estábamos en unas 690 aulas virtuales que se habían habilitado en este tiempo para abastecer a todas las carreras y a los equipos docentes para que puedan trabajar con estas herramientas con estos alumnos.

-¿Se presentaron inconvenientes a la hora de abrir las aulas virtuales y la comunicación con los alumnos?

-No, inconvenientes para abrir las aulas, no. Lo que pasa es que, bueno, esto también tiene otro inconveniente y, de hecho, eso también se está haciendo, una capacitación tanto por parte de los docentes que tienen que administrar esas aulas como también de los estudiantes para saber cómo manejarla. De cualquier manera, no son cosas complejas y el equipo de Unne virtual tiene los módulos de capacitación para que los docentes y los estudiantes puedan usarlas, así que todo eso se está trabajando desde el momento en que apareció este problema de una manera con mucha responsabilidad y con mucho compromiso de todo el personal. Por eso, aunque parezca que la universidad está cerrada, la universidad está trabajando a través del trabajo remoto como le decimos ahora, muchas áreas mucho personal que está ocupándose de que las cosas puedan seguir funcionando y que podamos paliar esta emergencia sin que hayan tantas pérdidas en este caso de clases de contenidos que tienen que dictarse y ver cómo sigue este proceso.

-Por último, le quiero preguntar en qué situación se encuentran los comedores de la Unne.

-Bueno, nosotros primero estuvimos, lo seguimos habilitando hasta la semana pasada y por supuesto, el número de estudiantes fue disminuyendo y a raíz de esta cuarentena obligatoria, con este aislamiento obligatorio, decidimos limitar al máximo el funcionamiento. Ya hacía dos semanas que nosotros habíamos resuelto que el funcionamiento era solamente con vianda porque de esa manera evitamos la aglomeración que era lo que había que evitar al inicio y también evitar colas y esperas por parte de los estudiantes que usan el comedor. Así que bueno, lo que estamos es viendo también cuales son las necesidades y tratando de que las cosas puedan funcionar en la medida de que garanticemos la seguridad de todos. Hoy es bastante compleja la circulación en la ciudad de manera de que las personas que trabajan en los comedores también es un problema trasladarse desde sus casas hasta el lugar de trabajo, eso justamente ocurrió este fin de semana, que era dos días de feriado así que por ahora están cerrado los comedores e iremos evaluando en la medida de las posibilidades y tratando de atender las necesidades por parte de los estudiantes. Estamos cubriendo las necesidades de los estudiantes extranjeros que están acá en nuestra universidad y las necesidades que surgen.