Una tigresa del zoológico del Bronx da positivo al COVID-19

Una tigresa del zoológico del Bronx fue diagnosticada con el coronavirus, en lo que se cree es la primera infección conocida de un animal en Estados Unidos, o de un tigre en cualquier parte del mundo, informaron el domingo el zoológico y las autoridades federales.Se cree que Nadia, la tigresa de Malasia de 4 años -y otros seis tigres y leones que también enfermaron- contrajeron el padecimiento de un empleado que aún no presentaba síntomas, informó el zoológico.

El primer animal comenzó a mostrar síntomas el 27 de marzo, y todos los ejemplares se encuentran bien y se anticipa su recuperación, indicó el zoológico, que ha estado cerrado al público desde el 16 de marzo debido al creciente brote del coronavirus en Nueva York.El resultado de los análisis sorprendió a las autoridades del zoológico.»No podía creerlo», afirmó el director Jim Breheny, pero dijo también que espera que el hallazgo pueda contribuir a la lucha mundial contra el virus que causa la enfermedad COVID-19.»Cualquier tipo de conocimiento sobre la forma en que se transmite, la manera en que las distintas especies reaccionan a la enfermedad, ese conocimiento de alguna manera proporcionará una mayor base de recursos para las personas», dijo en una entrevista.

El hallazgo genera nuevas dudas sobre la transmisión del virus en animales. El Departamento de Agricultura (USDA, por sus iniciales en inglés), que confirmó el resultado del análisis a Nadia en su laboratorio veterinario, dijo que no hay casos conocidos del virus en mascotas o ganado en Estados Unidos.»En este momento aparentemente no hay evidencia que señale que los animales puedan propagar el virus a las personas o que puedan ser una fuente de infección en Estados Unidos», dijo la doctora Jane Rooney, veterinaria y funcionaria de la USDA, en una entrevista.La USDA indicó el domingo que no recomienda realizar análisis rutinarios de coronavirus en animales, en zoológicos o en otras partes, ni a empleados de zoológicos.

De todas formas, Rooney dijo que se han hecho pruebas a un pequeño número de animales en Estados Unidos a través del Servicio Nacional de Laboratorios Veterinarios de la USDA, y que todos esos análisis resultaron negativos, salvo el de Nadia.Los brotes de coronavirus en todo el mundo se deben al contagio entre personas, aseguran los expertos. MC