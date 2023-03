Una semana intensa para el PJ-FDT, que apura los plazos de definiciones

En la alianza opositora provincial y en el oficialismo nacional, hay conceptos comunes que salen de la boca de los principales referentes que apuntan a reforzar la unidad pese a todo. Pero también hay fuertes contrapuntos internos que, incluso, amenazan con una ruptura.

El peronismo correntino y sus aliados en el Frente de Todos ingresaron a un laberinto, que en 25 días más tendrá su salida hacia la definición de candidatos. Una instancia vital para la unidad de la coalición comandada por el PJ y que es oposición en lo provincial y oficialismo en lo nacional.

Esa lista de candidaturas será clave para las aspiraciones propias de cara a las legislativas provinciales del 11 de junio, fundamentalmente. La instancia nacional será otra cosa.

Como un anticipo del camino que les espera de acá al 22 de abril y de allí al 11-J local, se dio esta semana que concluye, a partir de las expresiones que hicieron a través de los medios los principales referentes del FDT.

Hay palabras comunes que dan una esperanza a la meta de lograr el refuerzo de la unidad interna de la coalición, pero también hay expresiones que llevan a pensar en una posible escisión en el camino a las urnas.

En este sentido, uno de los datos confirmados en los últimos días fue que el exvicegobernador (por ECO) y excandidato a intendente capitalino en las últimas elecciones (por el FDT), Gustavo Canteros, irá como candidato a senador provincial, encabezando lista. Esa, al menos hasta ahora, es la principal intención del actual consejero de Yacyretá. Y lo hará por dentro o por fuera del FDT, según advirtieron desde su entorno.

Por su parte, las principales figuras del FDT, con fuerte llegada a nivel nacional, coinciden en mantener la unidad y consolidar un proyecto propio como alternativa provincial de cara al 2025. Pero antes habrá que pasar el 2023. Para eso, apuestan a un consenso general y acuerdos conjuntos.

Internas y proyecto en común

Para el senador provincial y exlegislador nacional, José «Pitín» Aragón, la meta principal es clara: «Queremos afianzar nuestro rol como opositores al Gobierno provincial y convocar a otras organizaciones y espacios políticos que también se sienten oposición y tratan de construir una alternativa en distintas temáticas», dijo por radio.

En cuanto al rol del actual comisionado normalizador (el interventor) del PJ Corrientes, Juan «Juanchi» Zabaleta (intendente de Hurlingham, provincia de Buenos Aires), «Pitín» Aragón dijo que «nunca fue necesario que él esté, los correntinos podemos ordenarnos; es un sujeto administrativo que sirve para ordenar algunas cosas, pero los legisladores e intendentes debatimos cómo es el armado político del Frente del Todo, estamos convocando a distintos partidos, vecinos de localidades que tienen propuestas para sus municipios», aseguró.

Por su parte, la exdiputada nacional y actual directora en la Yacyretá, Ana Almirón», aseguró que «hay mucho ánimo de consenso y trabajo, cuando en 2019 se hablaba de unidad, pero los resultados no acompañaron, ni mostraron eso. No solo en el PJ, sino también en el Frente de Todos».

«Más allá de los nombres, el proyecto nacional se tiene que sostener; queremos ser gobierno», afirmó a la prensa.

En tanto, el senador provincial y excandidato a vicegobernador en las últimas elecciones, Martín Barrionuevo, sostuvo: «Nosotros tenemos un interventor nombrado y estamos convencidos de que los problemas de los correntinos los tenemos que solucionar nosotros». Asimismo, remarcó que el objetivo es «lograr estar contenidos», para lo cual «estamos trabajando en un proyecto que es más importante que los nombres propios», dijo.

Además, «estamos trabajando para tener una propuesta de los correntinos para los correntinos», indicó y reiteró que se busca ser una «alternativa real de cara al 2025».

Otro referente del peronismo local y el FDT habló de la situación actual del sector y coincidió en las palabras unidad y consenso. Fue Carlos Mauricio «Camau» Espínola: «Hay que recomponer y aprender de los errores», afirmó hace unos días y, en este sentido, aseguró: «Voy a trabajar por el consenso para lograr una alternativa que la gente elija».

«Se viene hablando, eso es importante que continúe hasta definir candidaturas y estrategias generales: estamos escuchando a todos los sectores», dijo. «El consenso tiene que ser interno y externo, no solo en lo provincial sino también en lo nacional; tenemos que recomponer, definir cómo planificar la provincia hacia el futuro, y también tengo que discutir en el Congreso las necesidades de los correntinos», dijo Espínola.

En toda esta discusión, también hay otros integrantes del frente más preocupado por reforzar la puesta en marcha de la maquinaria electoral que de nombres para candidaturas. «El Frente de Todos viene caminando hace meses la provincia, con una mesa conformada que colabora con el interventor», aseguró Diego «Tape» Caram, intendente de Mercedes.

Reclamos y críticas

Ahora bien, hay otros dirigentes peronistas que directamente quieren patear el tablero y empezar a definir estrategias concretas o sino, se irán. Alejandro Karlen, legislador del PARLASUR, confirmó hace un par de días que avanza con la conformación de un frente por fuera de la estructura oficial del PJ correntino.

«No podemos hablar con la conducción porque no sabemos con quién hacerlo», dijo y subrayó: «En Corrientes, el PJ no tiene conducción. Zabaleta es el interventor de La Cámpora, no del partido».

También, en este sentido se expresó otro dirigente peronista, consultado por los medios radiales en la última semana. «El Justicialismo no tocó su piso, pero va camino a eso», alertó Daniel Caram, a la vez que reclamó un diálogo con todos los sectores.

Al respecto, indicó: «Hay dirigentes queriendo poner a sus hermanos y hermanas. Les interesan más las cuestiones personales que las partidarias», reprochó.

Mirar hacia el 2025

Por su parte, Félix Pacayut, exlegislador provincial y apoderado del PJ-FDT, aseveró que «más allá de la cantidad de legisladores que se obtiene o no, lo que tenemos que hacer en el Frente de Todos es recuperar la confianza de la enorme cantidad de correntinos que, sin estar de acuerdo con la marcha del gobierno, decide no votarnos. Es porque no hemos podido tener su confianza en las dos últimas elecciones».

También indicó que se debe trabajar en estos comicios de medio tiempo para fortalecer un proyecto y «después, de cara a 2025, cuando haya elección a gobernador y a intendentes, lograr ese voto que nos permita a los peronistas gobernar a los correntinos en algún momento».

En este sentido, resaltó que se atraviesa un tiempo de «dispersión interna por la pérdida de liderazgo local» y al respecto, remarcó: «’Camau’ no asumió ese liderazgo y desde ese momento perdimos en varios municipios. Entre ellos, la ciudad de Corrientes. Si bien la elección provincial no fue tan mala, perdimos esos liderazgos locales».

Así pasó una semana intensa para el Partido Justicialista y el Frente de Todos en Corrientes. Los plazos electorales ya corren mucho más rápido que hace dos años.