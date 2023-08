Una adolescente estuvo más de 20 minutos colgada a siete metros de altura en un parque de diversiones

Una adolescente de 12 años estuvo más de 20 minutos colgada a siete metros de altura en un parque de diversiones de Mar del Plata.

La menor se salvó de milagro gracias a la ayuda de su papá que logró sujetarla con sus piernas. Eso provocó que el hombre se desgarre sus dos miembros inferiores.

Un testigo del hecho registró el momento en el que la joven estaba colgada tratando de ser rescatada por los empleados del lugar.

Sobre ese tema las personas que se encontraban en el parque cuestionaron que los trabajadores no estaban capacitados y que no sabían cómo actuar ante la situación.

Después de 20 minutos los socorristas lograron salvar a la adolescente que, a pesar de estar con la cabeza para abajo durante todo el operativo, estaba en buen estado de salud.

«Me desesperé y traté de sujetarla con mis piernas. En el lugar no había protocolo, los chicos que trabajaban ahí no tenían idea de cómo actuar y no había escalera. Los padres que estaban ahí querían hacer una red humana», contó el hombre.

Luego del hecho la familia decidió retomar de sus vacaciones a La Plata: «Nos volvimos, esto nos amargó».