Un municipio correntino asistirá económicamente a víctimas de violencia de género

Desde la gestión municipal informaron que se otorgará un subsidio de 5 mil pesos por mes, durante cuatro meses, a las mujeres que sufren ataques machistas, en el contexto de una provincia castigada por femicidios y otros hechos violentos.

En medio de un contexto difícil, donde la violencia machista no cesa ni siquiera en cuarentena y con 75 femicidios ocurridos desde el inicio de la pandemia en el país, una localidad de Corrientes decidió socorrer de manera económica a aquellas mujeres que son víctimas de ataques contra su integridad. La decisión fue tomada por el intendente de San Roque y referente del Frente de Todos, Raúl Rulo Hadad, ante la permanente demanda de mujeres que escapan de sus exparejas por ataques violentos y que quedan abandonadas sin sustento económico y, generalmente, con hijos menores.

Según informaron fuentes municipales, San Roque, ubicada a 130 kilómetros de la capital correntina, tiene una población total de 16 mil habitantes y, en lo que va de 2020, se duplicaron las denuncias por distintos hechos de violencia de género en San Roque. Teniendo esto en cuenta, se anunció que la Municipalidad otorgará un subsidio de 5 mil pesos por mes, durante cuatro meses, a mujeres que sufren ataques machistas, en el contexto de una provincia castigada por femicidios y otros hechos de violencia de género. “La Justicia, la Policía, los Municipios, la Nación y las Provincias tenemos que tomar decisiones para ayudar a las víctimas con distintas medidas porque es un problema que debemos atacar entre todos”, expresó el intendente al respecto.hadad

DETALLES:

El programa denominado Contame (Contención Transitoria Asistencial para Mujeres en Emergencia – Con.T.A.M.E) fue implementado por el intendente Hadad y estará bajo la órbita de la secretaría de Desarrollo Social de la Comuna. Su objetivo será que las mujeres que sufren violencia puedan tener este derecho para su independencia económica.

Con la creación de este programa de contención para víctimas de violencia de género, se otorgará un subsidio por dos meses, prorrogable por un bimestre más, y asistirá con otras medidas para proteger a quienes sufren ataques machistas, explicaron desde la Comuna. Como requisito, la resolución 502/2020 que firmó el intendente establece: “Poseer domicilio y residencia en la localidad de San Roque por un plazo no menor a los tres (3) años. Haber realizado formal denuncia ante la Policía, Fiscalía o Juzgado competente por violencia por razón de género, sin perjuicio de su estado de avance. No percibir ningún beneficio social del Estado nacional, provincial o municipal. No ser trabajadora registrada o monotributista”.

También, el programa Contame agrega que la mujer deberá asistir a las distintas instancias de contención brindadas por el gabinete interdisciplinario de la secretaría de Desarrollo Social o las de otros estamentos del Estado argentino. Asimismo, la víctima tendrá que mantener, por su parte, el distanciamiento con el/los agresor/es y cumplir las medidas de restricción dispuestas por los jueces en caso de existir. El Municipio deberá mantener bajo reserva la identidad de las personas que sean beneficiadas por este programa.

NÚMEROS:

Con 10 femicidios en 2018, Corrientes está entre las cuatro primeras provincias con más alto índice de estos asesinatos de mujeres por parte de sus exparejas, según la última estadística del ministerio de Seguridad de la Nación revelada en noviembre de 2019. Tiene una tasa de 1,8 víctimas en una población provincial de 558 mil mujeres. Tucumán (16 casos), Chaco (11) y Neuquén (8) son las otras jurisdicciones que están arriba en la estadística de esta fatalidad. Estos hechos de violencia también continúan en el contexto de una Corrientes que en 2018 llegó a ser la provincia más empobrecida del país con un 49,3 por ciento de su población en la pobreza, según reveló el Indec en 2019.

“Si no existiera la violencia contra las mujeres, no tendríamos esta necesidad. Pero los ataques existen, son reales, y tenemos que crear nuevos derechos para que las víctimas puedan sobrellevar de una mejor manera estos padecimientos”, remarcó Hadad. “Pusimos en marcha este programa porque muchas de esas mujeres violentadas por hombres son madres que quedan abandonadas y sin sustento económico, o que son perseguidas por los victimarios en forma permanente, a pesar de las medidas judiciales y policiales que se toman”, agregó.

– Si sos víctima de violencia de género recordá que la Línea 144 brinda atención telefónica especializada a mujeres durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional