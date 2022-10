Un ex funcionario del FMI cree que el organismo «está satisfecho» con la Argentina

El ex director del departamento del Hemisferio Occidental del FMI Claudio Loser, estimó que el organismo «está satisfecho» con las medidas económicas que tomó Sergio Massa, y minimizó el impacto que pudiera tener el viaje del ministro a Washington.

«Yo creo que dentro de las circunstancias, el FMI está ahora satisfecho con la Argentina. Además, con el Fondo no hay demasiado que discutir en este momento porque ya aprobaron la segunda revisión del acuerdo«, sostuvo el economista.

Loser dijo que no quiere «quitarle importancia al viaje de Massa, pero esta semana se realiza la asamblea anual del FMI y del Banco Mundial y vienen la mayoría de los ministros de Economía del mundo» a la capital de los Estados Unidos, donde ya se encuentra el jefe del Palacio de Hacienda.

En declaraciones al programa «Más allá de las noticias», de AM 550, el ex funcionario del Fondo Monetario señaló también que en la mira de los principales países acreedores, la Argentina «no va a tener toda la atención durante la asamblea. Por eso, no creo que sea una visita trascendental la de Massa. No obstante, resaltó que «con los inversionistas, estar en Washington es muy importante».

En cuanto a la economía argentina, consideró que uno de los problemas centrales es «el sistema cambiario, que hay que simplificar. Es que tener tantos tipos de cambio da para todo y para cualquier tipo de acomodo».

También indicó que como el país «no tiene forma de endeudarse, tiene que ajustar las cuentas para no gastar demasiado más de lo que recibe. Con una inflación más alta los ingresos van a ir subiendo, por ejemplo con Ganancias. Eso suena feo pero es parte de las necesidades».