Uber en Corrientes: Aumentan las quejas de los usuarios por errores de facturación

El servicio de Uber se encuentra activo en la ciudad hace poco más de dos años y está ahora en pleno proceso de habilitación legal, luego de que el Concejo Deliberante aprobó su funcionamiento a fines de 2022 con un ordenanza. Pero, así como logró afianzarse y crecer, también empezó a tener ciertas dificultades.

Es así que en las últimas semanas fueron varias las quejas que comenzaron a circular por las redes sociales, muchas veces ante la imposibilidad de gestionar un reclamo formal a través de la aplicación.

Uno de los problemas que se presentan con asiduidad, según comentaron varios usuarios, es el cobro de un monto extra por fuera de la tarifa del viaje. En muchos casos, esta situación se da sin ni siquiera haber podido usar el servicio.

El usuario pide un auto, el conductor no llega y el sistema reconoce que el pasajero decidió no subir.

Entonces, la app establece un precio que el usuario deberá pagar inmediatamente o bien será incluido en la próxima tarifa.

Los montos oscilan mayormente entre los $ 40 y los $ 100, y se trata de una falla que no puede reportarse a través de la aplicación.

La app permite el pago de una especie de propina para los conductores, pero en realidad estos montos extras que suelen cobrarse no dan opción y terminan siendo obligatorios, ya que se incluye en el precio del próximo viaje que haga el usuario.

Seguridad

Existen también otras dificultades que comenzaron a conocerse en los últimos días. Se trata de un desajuste que se relaciona directamente con la seguridad que se jacta de dar el servicio.

«Pedí un Uber, coincidía el modelo del auto, pero no el número de la patente», contó una usuaria a través de las redes sociales.

El relato siguió: «Cuando le pregunté al chofer, me dijo que era porque se dio de alta cuando la app todavía no estaba habilitada». «La verdad es que no entendí su argumento», expresó la joven en su perfil de Facebook.

Pero lo que le pasó a esta pasajera es, aparentemente, una realidad que se repite, ya que fueron varios los que respondieron y aseguraron que pasaron por situaciones similares. Otra de las cuestiones es que en la aplicación figura el nombre y la foto de un conductor, pero el que maneja es en realidad otra persona.

Estas situaciones irregulares hacen que los usuarios tengan ciertas dudas sobre la seguridad del viaje. Si bien es cierto que Uber permite compartir el recorrido y que otra persona pueda seguir en tiempo real dónde está el auto, resulta confuso que muchas veces no coincida el número de patente y a veces ni siquiera los datos del conductor.

Otro problema que se dio y que también fue denunciado en las redes es que la aplicación omitió un reembolso de dinero. Esto se da cuando el usuario tiene vinculado Uber con Mercado Pago, que es cuando el sistema realiza el cobro por adelantado. En caso de cancelar el pedido o de que lo haga el mismo conductor, el monto debería ser devuelto automáticamente, pero al parecer esto no siempre ocurre y terminan cobrando un traslado que jamás se concretó.

Precio y herramientas

A pesar de estas dificultades, lo cierto es que Uber sigue afianzándose y crece el número de conductores asociados como también el de clientes. Precios más económicos que los taxis y remises es el principal factor para convertirse en una opción atractiva. Igualmente, por el índice inflacionario, las tarifas del servicio se van reacomodando periódicamente, con el objetivo de garantizar cierta rentabilidad a los choferes para que se sigan sumando a la app y así ampliar la flota en la ciudad.

En las últimas semanas sumaron también la opción de poder pedir un auto hasta con 30 días de anticipación. Para aquellos que tienen una salida programada puede resultar una opción interesante, para no tener que buscar móvil a último momento.

Fijando la fecha y el horario, la aplicación se encargará de buscar un conductor para realizar el traslado. El inconveniente que presenta hasta ahora esta opción es que los pedidos con antelación tienen un costo más alto que el habitual. Un viaje que normalmente puede costar $ 1.000 asciende a $ 1.600 si se lo pide para dentro de unas horas o días.

Igualmente, vale recordar que Uber no cuenta con un cuadro tarifario fijo y el precio que el usuario paga depende directamente de la demanda. Cuantos más pedidos hay, más costoso será el viaje. Es decir, a mayor demanda, mayor precio; cuanto menos demanda, más barato será el traslado.