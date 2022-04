Tutores de Corrientes denuncian estafas en la compra de libros escolares

Cada vez aparecen más testimonios de personas que fueron estafadas por una mujer con la compra de libros escolares. Los tutores entregaban dinero para que les consiguiera los libros a un precio más accesible. Pasaron los días pero no les entregaron el material bibliográfico ni tampoco les devolvieron el dinero.

«Nos pasaron el contacto de esta señora a través de un grupo de whatsapp. Cuando averiguamos en la Liberia, lo comparamos con el precio con nos ofrecía esta señora y sumaba» explicó Fabiana, una tutora afectada por la estafa, en diálogo con Radio Dos.

«Nos llamó la atención cuando nos pedía tener que solicitar de 10 libros en adelante» contó. Además indicó que ella es la responsable de la división de su hija, que son 22 los tutores perjudicados que hicieron el pedido. Tenía una demora de 7 a 10 días hábiles para que lleguen los ejemplares. En ese lapso empezó a circular la información que esta señora, yo no me quise sentir presionada porque estábamos en tiempo de recibir todavía» relató.

Yo tengo las pruebas que esta mujer no cumplió con lo acordado

El drama de esta tutora no se limita en el haber entregado casi 30 mil pesos, sino también siente miedo. «Hasta ayer tenía miedo porque yo no tengo dinero para costar un abogado y la señora dijo que iba a hacer una presentación judicial por la difamación que se estaba haciendo. Me sentía en ese aprietos pero yo tengo las pruebas que esta mujer no cumplió con lo acordado» dijo.

Fabiana es con quien la supuesta estafadora tenía contacto para los libros del curso de su hija. Pero contó que «tengo una información que había otra tutora que había hecho el pedido de 80 libros, y todavía no recibieron nada» dijo

«Ya paso mucho tiempo y lo que más delata a esta señora es que cada día tiene un cuento nuevo» se lamentó Fabiana.

Radio Dos