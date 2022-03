Tucumán: le robó a su profesor, lo reconoció y le pidió perdón

El docente le pidió «no me hagas esto» y fue entonces cuando el muchacho se percató de a quién había elegido como blanco. Le devolvió todo y le escribió.

Un docente de Tucumán vivió una secuencia de inseguridad el viernes pasado que osciló entre dramática y triste: fue asaltado por dos motochorros cuando salía de la escuela donde da clases y uno de los delincuentes resultó ser un ex alumno suyo. El joven le devolvió sus pertenencias y más tarde le mandó un mensaje de disculpas en redes sociales.

«Fuiste mi alumno, no me hagas esto por favor», suplicó Julio Ferrari cuando ya le había entregado su celular y su mochila a los motochorros. Uno de los delincuentes le había gatillado un arma dos veces y ya estaban en plan de fuga cuando el muchacho reaccionó ante el pedido de su ex profesor.

«Cuando me sacan la mochila veo la cara de uno de mis ex alumnos. Lo reconocí automáticamente, en su mirada y en su cara, porque lo conozco desde los 11 años», recordó Ferrari en declaraciones televisivas reproducidas por el canal El Doce de Córdoba.

«Sentía que en algún momento me iba a reconocer», explicó Ferrari sobre su persecusión en moto «Cuando se dio vuelta y me miró, me reconoció y me tiró las cosas. Tiraron la mochila y el celular, ahí agarré las cosas gracias a los vecinos», agregó.

El episodio de inseguridad no pasó a mayores, pero después Ferrari recibió un mensaje inesperado en sus redes sociales: era uno de los motochorros, su ex alumno, que le pedía disculpas.

«Hola profesor, buen día. Quería pedirle perdón con todo mi corazón por lo que hice. Yo nunca lo reconocí. Ahora me acuerdo que usted me ayudó mucho, y yo lo quiero a usted porque me aconsejó, me ayudó y yo lo quería como un amigo», expresó el muchacho.

«Le pido mil disculpas por mi error, le prometo que nunca va a volver a pasar. Cuídese, profe, disculpe, de corazón», agregó.

«El contexto donde viven nuestros jóvenes no les ofrece muchas oportunidades», convino el docente, que trabaja en la capital de Tucumán.