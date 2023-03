Trump se siente acorralado por la Justicia y pide apoyo a sus seguidores

Entre sus filas también desconfían y analizan con tino la situación. El expresidente de los EEUU podría quedar arrestado.

El expresidente Donald Trump provocó reacciones encontradas en los Estados Unidos, incluso entre sus seguidores al alertar que podría ser arrestado, y entonces convocó a protestar y ‘recuperar la nación’.

Las reacciones a sus declaraciones fueron «mixtas», de acuerdo con una investigación de la agencia de noticias británica Reuters.

“Él debería tener cuidado cuando usa el término ‘protesta’. No necesitamos otro ataque al Capitolio. Aunque soy su partidario, creo que este término debe usarse sabiamente porque podría traer algo de caos”, remarcó Fahad Al Rashad, alguien que se ubica en las filas del republicano.

Otro análisis fue el de Denise Doucett, otra «trumpista»: “Tratar de incitar a sus seguidores es un mensaje débil que de su parte. Esas personas deben ir por ti. No deberías reclamar por ellas.”

“El expresidente Trump no será llevado frente a una multitud de reporteros, no será expuesto a la gente, no será esposado ni encadenado, él se entregará. Será tratado bajo la ley, como todos los demás, y podría enfrentar una pena de prisión, particularmente si es condenado por un delito», analizó una experta en temas judiciales de los Estados Unidos.

Consultada por Reuters (que no la identificó), la mujer explicó que «la pena máxima de prisión que podría imponérsele es de solo cuatro años» y al ser un delito cometido por primera vez, el político no iría a prisión.

La acusación

Trump podría ser acusado en Nueva York, tan pronto como esta semana, por encubrir supuestos pagos de dinero a cambio de silencio a una estrella porno durante su campaña presidencial de 2016, casi siete años después de que el dinero cambiara de manos.

No obstante, cualquier juicio contra el expresidente de Estados Unidos aún estaría a más de un año de distancia, señalaron expertos legales, y podría coincidir con los últimos meses de la campaña presidencial de 2024, cuando Trump busca regresar a la Casa Blanca.

El sábado de la alerta

En una publicación en las redes sociales, el sábado, Trump dijo que espera ser arrestado el martes y llamó a sus seguidores a protestar, aunque un portavoz dijo más tarde que el exmandatario no había sido notificado de ningún arresto pendiente.

El fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, presentó pruebas ante un gran jurado de Nueva York sobre un pago de 130.000 dólares a la actriz porno «Stormy» Daniels en los últimos días de la campaña presidencial de 2016 a cambio de su silencio sobre una supuesta aventura, según las fuentes.

Trump negó la relación y su abogado acusó a Daniels, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, de extorsión.