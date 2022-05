Tras la embestida de CFK, Alberto inicia gira por Europa

Definen si viaja Guzmán. Se trataría de un nuevo gesto de respaldo des­pués que la vicepresidenta cuestio­nara el rumbo económico.

En plena y feroz guerra interna con el cristinismo, el presidente Alberto Fer­nández viajará a Europa por cuatro días. La gira, confirmada por la portavoz Gabriela Cerruti, incluirá desde mañana lunes y has­ta el jueves encuentros con los presidentes de España, Pedro Sánchez, y Alemania, Olaf Scholz, además de en­cuentros con empresarios de ambos países. Un viaje de alto nivel diplomático, con el que el Presidente buscará tomar distancia de las durísimas críticas que funcionarios y legisladores del kirchnerismo duro le prodigan a diario, centrados en el ministro de Economía, Martín Guzmán, quien po­dría formar parte de la co­mitiva hacia el Viejo Conti­nente. Si bien en Cancillería estiman que el ministro de Economía formaría parte de la comitiva, en la cartera económica indicaron ayer que todavía el viaje no for­maba parte de la agenda de Guzmán y que la situación la definiría el Presidente «a último momento». Será una semana particularmente caliente porque el próximo jueves se conocerá el índi­ce de inflación de abril, que en el Gobierno admiten que podría estar alrededor del 6%, y también será la sema­na de las audiencias públi­cas por la suba de tarifas de la luz y del gas, que el kirch­nerismo resiste. Por si fuera poco, los movimientos so­ciales planean una movili­zación de tres días. «El Pre­sidente viaja la semana que viene, un viaje que estaba programado. Tendrá reu­niones con jefes de Estados, y habrá conversaciones para conseguir inversiones en la Argentina», dijo la portavoz en su conferencia de prensa semanal. Si bien la Cancille­ría confirmará los detalles del viaje en las próximas horas, se prevé también un paso por Francia, que en principio iba a ser el desti­no central del viaje y luego se complicó por las nego­ciaciones internas del pre­sidente Emmanuel Macron para formar gobierno luego de lograr su reelección en el reciente balotaje contra Marine Le Pen. Eso compli­có las posibilidades de una negociación bilateral con Fernández. Precisamente la imposibilidad de Macron de recibirlo fue la principal razón para no viajar. «Ma­cron está con la cabeza en otra cosa, y si él no lo reci­be no tiene sentido ir», co­mentaron funcionarios al tanto de los preparativos. Súbitamente las cosas cam­biaron y el Presidente ya dio el ok para emprender el viaje, donde también estará el canciller Santiago Cafie­ro. Se encontrará el martes nuevamente con Sánchez y conocerá un día después a Scholz, el mandatario socialdemócrata que me­ses atrás sucedió a Angela Merkel en el poder germa­no. No se descarta, de todos modos, un nuevo encuentro con Macron en París antes del regreso, previsto para el próximo viernes. Desde la Cancillería apuntan a conseguir «inversiones en el país» y sostienen que los mandatarios a los que visi­tará el Presidente compar­ten la preocupación por «el avance de la ultraderecha» en el mundo y las conse­cuencias de la invasión rusa en Ucrania, que Alemania y España condenaron de ma­nera más temprana y enfáti­ca que la Argentina.