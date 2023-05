Tolosa Paz aseguró que «no hay posibilidad» de evitar las PASO en el Frente de Todos

La ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, refirmó sus intenciones de que haya elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) dentro del Frente de Todos al asegurar que «no hay posibilidad» de evitarlas. Además, reveló que los gobernadores, intendentes y movimientos sociales reclaman competir a través de las primarias.

Los dichos de la funcionaria llegan en pleno debate interno respecto a las reglas electorales y en el armado de las listas que deberán oficializarse el 24 de junio. El oficialismo, en tensión, llega -al momento- sin candidato que exprese el consenso del espacio.

“Creo que no hay ninguna posibilidad que se evite el escenario que se está construyendo, que es de PASO. Yo hablo con gobernadores, intendentes y movimientos sociales, recorro la Argentina y todos y cada uno de los que me cruzo es ‘si Alberto no es candidato, si Cristina no es candidata. No hay síntesis’”, planteó Tolosa Paz en declaraciones radiales.

En la misma línea, aseguró que varios referentes del oficialismo se muestran en sintonía con su idea, aunque resaltó que el ministro de Economía, Sergio Massa, es «la única persona que se manifestado» en favor de una lista de consenso.

“Lo expresa claramente Daniel Scioli en una posición clara y contundente. También Rossi que se lanzó esta tarde, lo explicita Juan Grabois y también lo viene diciendo públicamente Máximo Kirchner”, sostuvo.

Asimismo, Tolosa Paz expresó: “Para el 14 se va a constituir un frente con reglas de juego, que definan cuál es el piso y cuál es la proporcionalidad que pretendemos quienes decimos que haya una integración que nos permita llegar todos unidos al 28 de octubre”.

Para la ministra, el principal objetivo es “darle volumen al Frente de Todos» y construir «una posibilidad de canalizar las diversidades de miradas que tuvimos en los últimos 3 años”. Además, subrayó que la integración de las minorías configura «un punto clave a atender” para que el candidato que se imponga en las PASO pueda “atraer” los votos de los otros precandidatos.

“Gildo Isfrán tiene la enorme tarea de reflejar la voluntad de todos los congresales que le dimos la confianza para poder establecer reglas de juego constitucionales y con una mirada que siempre tuvo el peronismo, de representación de las minorías”, postuló.

Por último, aclaró que a pesar de competir en la interna, las fuerzas que integran el Frente de Todos acompañarán al candidato ganador, y planteó que el escenario no generará tensión al interior de la coalición oficialista. “Si tenemos que ir a las PASO contra Wado, no quiere decir que al día siguiente nos abrecemos y caminemos juntos”, indicó.

«Hay una empatía, que es que estamos en el Frente de Todos, que tenemos distintas posiciones y que la mejor manera de saldarlas es con el voto popular”, aseveró Tolosa Paz, y concluyó: “Estamos en otra etapa, los actores son diferentes y entendemos la política como una construcción que tiene que ser de suma”.