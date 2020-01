«Tincho» Ascúa quiere elecciones en el PJ de Corrientes lo antes posible

Martín Ascúa, intendente de Paso de los Libres, en contacto con Radio Dos brindo detalles sobre la reunión que mantuvieron intendentes peronistas con funcionarios nacionales. También habló sobre su relación con el Gobierno provincial. A su vez, opinó sobre la situación actual del Partido Justicialista en Corrientes y sobre la candidatura por parte del PJ para las elecciones a gobernador que habrá en el 2021.

Ascua comenzó contando que la semana pasada estuvieron con intendentes correntinos “gestionando” con funcionarios nacionales. “Me vine con una experiencia increíble”, afirmó.

A la vez informó que el ministro de Obras Pública, Gabriel Nicolás Katopodis, le comentó que quiere poner en marcha lo antes posible el programa “Argentina Hace” para generar empleos para los correntinos.

En cuanto a la Tarjeta Alimentaria, indicó que las entregas de las mismas estarán a cargo del Banco Nación. Al respecto también detalló que los municipios serán quienes se encarguen de la logística y en el seguimiento en aquellos que sean parte del beneficio.

Al ser consultado sobre la situación actual del Partido Justicialista en Corrientes, Ascúa fue contundente con esa cuestión y solicitó que “haya elecciones antes de junio o julio para así normalizar lo antes posible al partido”.

También dijo que tiene pendiente una reunión con el interventor del PJ local, Julio Sotelo, pero aseguró que hoy tendrá un encuentro con tal dirigente. Sobre la anterior gestión consideró que “no tuvieron la capacidad de integran a sectores de otros partidos”. En la misma línea pidió que “hay que hacer una mega culpa de los errores que cometimos”.

Si le gustaría presidir el PJ, Ascúa no descartó esa posibilidad, pero resaltó que va a colaborar con la normalización del partido. “Si es la mejor salida, sí me gustaría ser presidente, pero sino estaré donde el partido me necesite”, deslizó.

Ya pensando en 2021, año en el cual Corrientes tendrá elecciones provinciales, para la visión del jefe comunal de Paso de Libres “el peronismo tiene la posibilidad de llegar a la gobernación, aunque para eso primero hay que normalizar el partido”. Pero también consideró que es “difícil ganarle al oficialismo, ya que ECo (Encuentro por Corrientes) es una fuerza importante”.

“Después del 2 de julio del año pasado, aprendimos los errores y fuimos evolucionando”, agregó.

Sobre el rol del “Camau” Espínola, dentro del Partidos Justicialista, dijo que “a todos los compañeros hay que abrirles las puertas”.

Pensando en un posible candidato como gobernador por parte del peronismo. Ascúa expresó que “es un debate que lo tenemos que hacer”. En esa misma línea añadió que para él tiene que “haber varios posibles candidatos y después elegir a la persona con mayor capacidad política“.

En una parte de la nota con este medio, Ascua también habló sobre su relación con el Gobierno local a la que la calificó como “muy buena” y de “gran respeto en la parte institucional”.

Sobre los carnavales de Paso de los Libres, que estarán comenzando este viernes, dijo que “hay un clima tremendo y con mucha expectativa por parte de los libreños.”