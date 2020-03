Tildaron de machistas a Los Palmeras y rechazaron tocar con ellos

Los Palmeras es el grupo de cumbia santafecina que recobró el furor con nuevas versiones de sus canciones más conocidas. Entre ellas, «Sabalero». La rompen en el escenario que actúen. No obstante, acaban de ser cuestionados por sus letras «machistas». Un grupo de musicas de la Filarmónica de Mendoza rechazó tocar con ellos y dieron sus motivos.

Son al menos 8 músicas que han decidido no tocar esta noche en el cierre de la tradicional fiesta del vino. Argumentan que no fueron escuchados sus reclamos para que algunas canciones del repertorio no se interpretaran.

En un comunicado, que fue leído ayer, en el último ensayo junto a Los Palmeras, las mujeres de la orquesta, hicieron público su rechazo. Y esta mañana, difundieron un comunicado: «Hoy 9 de marzo se realiza en todo el mundo el paro internacional de mujeres, en reclamo de una sociedad libre de violencia de género. Las mujeres de la orquesta Filarmónica de Mendoza, adherimos y queremos expresar nuestro rechazo a la difusión de contenidos artísticos que a través de sus letras cosifican y degradan la imagen de la mujer».

Algunos compañeros, en el caso de los contrabajistas, han decidió acompañar la protesta, vistiendo una corbata de color verde en la presentación de esta noche.

Una de las canciones cuestionadas de Los Palmeras es Quisiera volver, que en su letra narra la intención de conquista de un hombre a una «niña de 14 años».

La letra dice: «No te das cuenta niña lo que has hecho de mí/ me encerraste entre tus rejas/ y ya no logro salir/ Solo son 14 años que a tu vida ha dado Dios/ para poder comprender lo que sufre mi corazón/ Quisiera volver a tus brazos/ a pedirte que seas una vez más mi mujer/ por favor pequeña mía, escúchame, escúchame…».

Según publicó Clarín, la banda santafesina ha aceptado sacar del repertorio esta canción pero aún siguen las diferencias con las músicas.

El espectáculo de cierre de Vendimia con Los Palmeras y la Filarmónica de Mendoza está previsto para esta noche desde las 22.30, después del show de bailes típicos y música folclórica, que se reitera durante tres noches y narra la historia de la cosecha de la uva en Cuyo.

Las entradas para ver a Los Palmeras salieron a la venta un mes atrás y se agotaron en pocas horas; mucho antes que las entradas del otro artista que pasó por el mismo escenario de Vendimia, Fito Páez. Costaban apenas 180 pesos, muy accesible, por ser un recital con fondos del gobierno provincial para alentar el turismo.

Desde el ministerio de Cultura de Mendoza confirmaron que el espectáculo se realizará esta noche. Será la primera vez que Los Palmeras, en compañía de una parte de la Orquesta Filarmónica local, interprete sus clásicos bailables: «Soy parrandero, en su versión «Soy sabalero»; «El bombón asesino», «Qué quiere la Chola», El embrujo», entre otros hits