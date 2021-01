Tensión en Rusia: decenas de detenidos en marchas a favor de Alexei Navalny

Decenas de personas fueron detenidas el sábado en Rusia durante las masivas marchas organizadas en todo el país para exigir la liberación de Alexei Navalny. El opositor ruso fue arrestado a su llegada a Moscú país tras meses de convalecencia en Alemania por el envenenamiento que sufrió y del que acusa al gobierno de Vladimir Putin.

Desde Moscú hasta Vladivostok, el equipo del activista anticorrupción organizó protestas en 65 ciudades rusas. Los actos no recibieron permisos de las autoridades y el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, aviso al público que no participe en protestas no autorizadas debido a las regulaciones para controlar la pandemia.

// La comunidad internacional pide la liberación inmediata de Alexéi Navalny

Las primeras manifestaciones tuvieron lugar en el Extremo Oriente y en Siberia, donde más de 15.000 de personas salieron a las calles en Vladivostok, Kabarovsk, Novossibirsk y Tchita, según los partidarios del opositor, gritando “íLibertad para Navalnyi! íLibertad para los presos políticos!”, frente a importantes efectivos de la policía antidisturbios.

cientos de personas protestaron contra Putin y pidieron la liberación de Navalny. (Foto: REUTERS/Alexey Malgavko). Por: REUTERS

Al menos 200 personas fueron detenidas en una veintena de ciudades rusas hasta primera hora de la tarde, según la ONG OVD-Info, especializada en informar sobre detenciones en el contexto de manifestaciones.

Las detenciones fueron particularmente brutales en Vladivostok, puerto ruso del océano Pacífico, donde los policías antidisturbios golpearon a los manifestantes con porras.

En Moscú, la protesta fue convocada en la plaza Pushkin. La policía moscovita ya advirtió que “reprimirá” cualquier protesta no autorizada que considere una “amenaza para el orden público”. El alcalde de la capital, Serguei Sobianin, denunció manifestaciones “inaceptables” en medio de una pandemia.

En la red social Instagram, la esposa de Navalny, Yulia Navalnaya, anunció que tiene la intención de manifestarse en Moscú por su esposo, que “nunca se rinde”.

Miles de manifestantes pacíficos fueron detenidos durante las anteriores manifestaciones multitudinarias en Moscú, en el verano de 2019.

Navalny, de 44 años, permanecerá detenido por lo menos hasta el 15 de febrero por violar la libertad condicional de una sentencia anterior al viajar a Alemania para su recuperación. El líder opositor y su equipo criticaron el proceso como un intento de silenciarlo por motivos puramente políticos.

Un manifestante sostiene un cartel con la cara de Putin detrás de las rejas y un texto que dice «libertad para Navalny», en Moscú. (Foto: EFE/Maxim Shipenov).

Alexei Navalny fue envenenado con Novichok

Navalny pasó cinco meses en Berlín tras haber sido envenenado con un agente neurotóxico a finales de agosto, según denunciaron las autoridades alemanas tras realizar análisis médicos en varios laboratorios europeos. El opositor culpó a Putin por el ataque que sufrió.

Moscú lo niega rotundamente y denuncia un complot. Aún sabiendo que se exponía a ir a la cárcel, Navalny decidió regresar a Rusia con su esposa el pasado domingo.

El principal opositor de Vladimir Putin tiene mucha visibilidad en las redes sociales, que se llenaron de convocatorias a marchar este sábado. Para tratar de evitar las protestas, el regulador de medios ruso Roskomnadzor amenazó con multas a las plataformas Tik Tok y Vkontakte (VK), el equivalente ruso de Facebook.

El equipo de Navalny recurrió a su arma preferida para movilizar a la muchedumbre: el martes publicó una investigación sobre una lujosa propiedad que presuntamente pertenece a Putin.

Policías rusos detienen a un manifestante en Moscú. (Foto: EFE/Maxim Shepinov).

Bautizada como “el palacio de Putin”, esta residencia a orillas del Mar Negro habría costado, según el opositor, más de 1.200 millones de dólares y habría sido financiada por personas del entorno del presidente. El Kremlin lo niega. El viernes por la noche, la investigación había sido vista más de 60 millones de veces en YouTube, un récord absoluto entre las muchas pesquisas difundidas durante los últimos años por Navalny.