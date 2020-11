Tenía que operarse en Corrientes y no lo dejaban cruzar el Puente, hoy falleció

El caso se dio a conocer a través del Facebook Liberen el Puente General Belgrano y la historia terminó de la peor manera. Sandra y su hijo Franco lucharon arduamente por poder cruzar el puente Chaco- Corrientes ya que el niño tenía que operarse de urgencia a principios de Agosto. Sin embargo, eso no fue posible y finalmente lo intervinieron a mediados de Octubre pero hoy su corazón no aguantó y el pequeño Franco falleció. “Hoy Franco nos dejó. Su mamá está sola en Corrientes ya que por las restricciones su familia no puede ir y está siendo acompañada por integrantes del grupo para los trámites requeridos” escribieron desde la cuenta de la red social.