Tenía el pecho cerrado por el coronavirus y tuvo que cruzar el río a pie para que la ambulancia pudiera llegar a atenderlo

Debido a una crecida, el vado quedó destruido y el vehículo no pudo llegar hasta la casa de un joven para trasladarlo a un centro de salud.

Un joven de 20 años con un cuadro avanzado de coronavirus y dificultades para respirar tuvo que cruzar el Río Grande de Punilla a pie para ser trasladado a un centro de salud porque la ambulancia no pudo acceder hasta su vivienda ubicada en el barrio Molino de Oro, en La Falda, Córdoba.

“Fui positivo de Covid y quedé en aislamiento. Al primer día estaba más o menos, pero al tercero se me cerró el pecho y no podía respirar, así que el médico me mandó la ambulancia. Pasaron dos horas y me llaman para decirme que la ambulancia me estaba esperando del otro lado del vado, por lo que tuve que cruzar el río por el agua para que me trasladen”, contó Lautaro Llanos a La Estafeta Online.

El vado al que se refirió Lautaro es el único que comunica el barrio Molino de Oro, donde viven una docena de familias, y que quedó destruido por la crecida del pasado 15 de enero. Desde entonces no fue arreglado y el paso quedó intransitable para los vehículos.

Como alternativa para cruzar, las personas deben retomar el primer vado, lo que implica saltar más de un metro y caer sobre un borde de diez centímetros para llegar a pie a la otra orilla.

“Me atendieron en el hospital y a la vuelta les indiqué por donde estaba el camino para llegar a mi casa. Me dijeron que se ubicaban pero no querían entrar porque el vehículo es muy bajo y la calle está en mal estado, así que me dejaron en el mismo lugar y volví a cruzar por el agua para entrar a mi casa», contó Lautaro y agregó: «Hace poco una señora que venía a visitar unos vecinos quiso cruzar por el río pensando que estaba bajo, se cayó y la tuvimos que sacar”.

La destrucción total del vado dificulta que los vecinos puedan cruzar hacia la otra orilla: “Cuando llueve no podes salir, quedamos totalmente aislados, la única opción es un sendero por el canal fluvial”, comentó el joven de 20 años.

El secretario de Desarrollo Territorial y Ambiental de La Falda, Damián Olmos señaló al sitio que se diseñó un proyecto para la construcción de un paso peatonal, aunque resta definir cómo será el vehicular: “Acordamos comenzar con las obras después del período de lluvias, en abril, donde ya tenemos diseñado un paso peatonal. En cuanto al vehicular sería la reconstrucción del vado aunque tenemos que ver si conviene hacer un vado o un vado-puente”, manifestó.

Según indicó, este lunes se retocará la calle y prevén que para mitad de semana se defina la estructura del puente vehicular.