¿Te plantaron en una cita? Claves para afrontar la próxima

Los rechazos de cualquier tipo provocan una decepción afectiva y hay que saber cómo lidiar con ella.

Nos pasó a todos. No importa si nos conocimos en una reunión, en la calle o a través de una red social, siempe esperamos con ilusión el día. Nos arreglamos, elegimos nuestra mejor vestimenta y vamos al lugar. Pasan al menos 15 minutos cuando empezamos a sospechar que algo no está bien. Mandamos uno, dos, tres… WhatsApp y nada. Se aproxima la hora de atraso y ya no queda otra que asumirlo: nos plantaron en una cita.

Ese plantón es una decepción afectiva. Las emociones que se suelen experimentar son sorpresa (por lo inesperado) y pena (por la desilusión). Otro de los sentimientos que suele decir presente es la impotencia. En cualquier caso, la experiencia nos hace sentir abandonados o defraudados.

Lo fundamental es saber que debemos estar atentos porque si la decepción amorosa perdura en el tiempo y, además, es acompañada por muy baja autoestima y otros factores similares y complementarios, podría desencadenar en una depresión.

“Es casi imposible evitar a lo largo de la vida experiencias de decepción afectiva. Construir una vida amorosa, aunque fuese con la misma persona toda la vida, implica situaciones donde podríamos sentirnos decepcionados o decepcionar a la pareja”, cuenta Patricia Carranza, psicóloga y psicoterapeuta (MN: 13.905), a Con Bienestar.

La buena noticia es que lo que sí podemos hacer es analizar y trabajar terapéuticamente el sentimiento de impotencia.

¿Cómo se consigue eso exactamente?

La terapeuta explica que para reflexionar acerca del sentimiento de impotencia podemos plantearnos una serie de preguntas: ¿qué aprendizaje nos deja esta experiencia? Realmente, ¿podríamos hacer algo diferente en una situación similar en el futuro? Y si la respuesta es afirmativa, ¿cómo podríamos enfrentarla?

Es prácticamente imposible evitar a lo largo de la vida experiencias de decepción afectiva. (Foto: adobe Stock)

Por otro lado, si todavía se está a tiempo, nos podemos plantear qué necesitamos clarificar con la otra persona y qué beneficios nos aportaría hacerlo. Aunque esa posibilidad no siempre existe y eso también hay que tenerlo en cuenta.

Lamentablemente, hay ocasiones en que es imposible hablar con el otro, ya que en tiempos de virtualidad un fenómeno creciente es el “ghosting”, que consiste en terminar una relación cortando todo contacto con la persona en cuestión, desapareciendo como un “fantasma”.

Se dejan de contestar los mensajes y hasta se bloquea al otro de los contactos, lo que impide la comunicación a través de la redes sociales. “Paradójicamente, la tecnología permite una extrema velocidad al inicio para conocer nuevas personas y propiciar una relación afectiva, pero también posibilita finalizar los vínculos velozmente, pudiendo escabullirse en el anonimato donde en un segundo todo se esfuma”, analiza Carranza.

En el caso de estar ante un caso de ghosting, la psicóloga Eliana Alvarez (M.N. 68.245) indica a Con Bienestar que no debemos hacer interpretaciones sobre qué llevó al otro a tomar esta decisión. “Hay que pensar que a esa persona le pudo haber pasado miles de cosas pero no tenemos el poder de adivinar y entonces nos queda aceptar esta ausencia total. Se corre de alguna manera el eje y hay que centrarse en uno mismo y en la relación que terminó”.

El control de las ilusiones, el gran recurso

Además de la autorreflexión y la posibilidad (o no) de aclarar los tantos con la persona que nos plantó, hay otra estrategia que se puede seguir para no decepcionarnos en el futuro: ser realistas y no adelantarnos a los acontecimientos.

“Lo virtual implica tener presente que se pone en juego una mayor posibilidad de idealizar personas o situaciones. Por eso, es necesario tener presente que la decepción afectiva se incrementa en la medida que se tiende a confiar más en el deseo y las propias fantasías que en los hechos”, expone Carranza.

Si aún así no terminamos de sentirnos bien, siempre nos quedará el consuelo de que hasta a las celebridades les pasa. En una entrevista, la actriz Drew Barrymore confesó hace poco que se citó con un hombre a través de una aplicación de celular para celebridades y la plantó en el horario en el que habían quedado para juntarse.

La famosa reconoció que fue algo “decepcionante” y que se sintió “estúpida” por haberse preparado para la ocasión. Mal de muchos, consuelo de tontos, pero al fin y al cabo un poco de tranquilidad nos da, ¿o no?