Tatacuá: Impulsar y acompañar emprendimientos locales, la propuesta de Cesar Andersson para la generación de empleos

El Candidato a Vice Intendente que acompaña a Cesar Andersson en la formula de Unidad Ciudadana por Tatacuá, Horacio Pare, realizó recorridas que tienen que ver con una propuesta de Gobierno de Cesar Andersson, que es la de acompañar e impulsar los emprendimientos locales para la generación de puestos de trabajos.

Horacio Pare es técnico agrónomo y ademas técnico en economía social. En ocaciones, el actual Concejal de Tatacuá Cesar Andersson, explicó que la idea de su elección como candidato a Vise se debe a sus capacidades técnicas para desarrollar actividades tendientes a contribuir con los sectores de la economía popular (artesanos, huerteros, ganaderos, chacreros,, etc). La idea de elaborar proyectos y plasmar las ideas e iniciativas es fundamental para la sociedad que busca construir el frente, donde la base de la gestión sera crear empleos y disminuir la taza de desocupación.

Sabemos que ademas del abandono que existe en nuestra localidad por parte del estado municipal para con los sectores de la economía es abundante. 100 de jóvenes y no tan jóvenes de Tatacuá viven actualmente en otras provincias del país (Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, entre otros), luego de emigrar en busca de nuevas oportunidades y un mejor futuro. Hoy en día la realidad no es ajena, muchos sobre todo jóvenes están pensando en irse y se están yendo, debido a las faltas de trabajo y la mala utilización de los recursos por parte del estado. La falta de acompañamiento y de inversión por parte del estado local para con el sector emprendedor y de producción en general, en Tatacuá, y en la mayoría de las localidades correntinas es muy notorio. No existen modelos económicos, ni proyectos a corto, mediano y largo plazo. Por el contrario si existen deudas, malversación de fondos, persecuciones políticas y demás.

