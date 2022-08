Tarjetas de crédito: aumentaron un 64% los préstamos para pagar deudas

El impacto de los precios castiga el bolsillo de los trabajadores. Siguen los problemas que tienen las fami­lias para llegar a fin de mes.

El número de personas que toma créditos perso­nales acumula un creci­miento interanual en julio del 64,2%, al totalizar los $880.125 millones, lo que representa una evolución de 7 puntos inferior a la in­flación acumulada medida por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), indican datos del Banco Central.

Se trata de la vigesimo­cuarta variación positiva consecutiva, en lo que se in­terpreta como un fenómeno generado por los problemas que tienen las familias para llegar a fin de mes en un contexto inflacionario.

Al respecto, la adminis­tradora de fondos The First Capital Group señaló, en un reporte, que «cada vez más familias eligen financiarse a través de préstamos perso­nales».

«En el último mes los préstamos personales tu­vieron su 24ª suba conse­cutiva, creciendo $32.252 millones, equivalente a un 3,8% mensual», señala el reporte.

En ese orden, sostiene que «el crédito bancario al sector privado está estan­cado en valores reales».

Al respecto, indica: «En un contexto de inflación desatada la cantidad de pe­sos que se prestan en forma de consumos con tarjeta de crédito, préstamos perso­nales, créditos hipotecarios y otras líneas se mantienen crecientes únicamente en cantidades nominales».

«En el último mes el saldo total de préstamos en pe­sos al sector privado alcan­zó los $5.737.968 millones, representando una suba interanual de $2.547.146 millones, equivalente a un aumento del 79,8% anual, valores que se encuentran muy cercanos a la inflación del período», explica.

Además señala que, en ju­lio, «el crecimiento mensual ha sido de $303.840 millo­nes lo que representa un 5,6%, por debajo del valor de la inflación esperada para este período».

Guillermo Barbero, socio de The First Capital Group, indicó que «durante los pe­ríodos en que se percibe el sueldo anual complemen­tario los saldos de las car­teras no crecen de manera importante, pues se reciben muchas cancelaciones de cuotas gracias a los ingresos no habituales percibidos por los deudores».

«En este caso particular, como el crecimiento es in­ferior al aumento del costo de la vida esperado para este mes, estamos en presencia de un retroceso en términos reales», explicó.

Los datos del Bcra indi­can que las compras con tarjetas de crédito tam­bién subieron, alcanzando $1.650.615.000.000, lo cual significa un aumento de un 2,5% respecto al cierre de junio, por unos $40.108 mi­llones muy por debajo de la inflación.

Por caso, en la compara­ción interanual se verificó un crecimiento que llegó al 66,8%, también por debajo de la evolución de los pre­cios.

«Finalizado el período de promociones efectuado por el comercio electróni­co, y ante la suba de las ta­sas de intereses dispuestas por la autoridad monetaria, se aprecia una caída de las ofertas de venta en cuotas sin intereses, por tal moti­vo, vemos una caída en tér­minos reales de los saldos acumulados de este rubro», aseguró.

El Bcra también dispuso un aumento de la misma magnitud en las tasas para financiar el dinero plástico. Quienes cancelen el pago mínimo, o un pago inferior al total del resumen, debe­rán financiar el saldo pagan­do un interés del 71,5% y no el 62% como hasta ahora. Una vez sumados los im­puestos y otros gastos, esa tasa se incrementará hasta llegar al 125% de costo fi­nanciero total.

Asimismo, el Indec infor­mó que la inflación de julio trepó un 7,4% y acumula el 46,2% en lo que va del año.s

Los datos del Bcra indican que las compras con tarjetas de crédito subieron, alcanzando $1.650.615.000.000.

Los alimentos ya subieron el 3% en las dos primeras semanas del mes

Tras el índice de inflación del 7,4% en ju­lio, la suba de los alimentos parece no dete­nerse, ya que en los primeros quince días de agosto registraron un alza del 3%, indican consultoras privadas.

En julio se registró el índice de precios al consumidor más elevado en veinte años, y se espera que semejante aceleración empuje las remarcaciones en agosto.

El valor de los alimentos en las dos prime­ras semanas de agosto trepó casi un 3%, y en las últimas cuatro semanas, ya acumula el 6,8%. Los datos se desprenden de un re­levamiento de la consultora LCG, que mide 8.000 alimentos en cinco cadenas comercia­les. No obstante, durante la segunda sema­na mermó el ritmo de remarcación, que fue del 0,74%, bastante por debajo del 2,1% que marcó la primera semana.

En tanto, un estudio realizado por la con­sultora EcoGo arrojó un nivel menor de au­mento en los precios.

Arrojó una variación del 1,1% de los pre­cios de los alimentos con respecto a la sema­na previa, lo cual representa una desacelera­ción de la tasa.

«La llegada del nuevo superministro pa­rece haber traído un poco de calma a los mercados financieros -aunque con poco ho­rizonte si no se define un plan en breve- y la economía real reaccionó en consecuencia. Luego de las grandes subas experimentadas durante julio, agosto comienza más modera­damente», señala el reporte.

Con este dato, y considerando una proyec­ción de variación del 1,4% para las semanas restantes, la inflación de alimentos consu­midos en el hogar en agosto alcanzaría el 5,6% mensual.

En cambio, durante julio habían subido por encima del nivel de inflación, de acuer­do con datos del Indec.

El nivel general de la inflación de agosto se ubicaría en un 6,1%, impulsada tanto por el arrastre de julio como por la suba en las prepagas (11,34%), colegios en

PBA (9%), tarifas de trenes y colectivos en el Amba (40%) y expensas (entre un 6% y un 10%), señala EcoGo.

En tanto, el estudio de LCG indicó que los productos que más aumentaron fueron:

– Bebidas e infusiones para consumir en el hogar: 3,8%.

– Condimentos y otros productos alimen­ticios: 3,4%.

– Azúcar, miel, dulces y cacao: 3%.

– Aceites: 2,4%.

– Verduras: 2,1%.

– Frutas: 1,8%.

– Productos lácteos y huevos: 0,7%.