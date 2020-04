Tamara Bella, tras cambiar «Imagine» por «Supón»: «No considero que haya salido mal»

La influencer habló de las repercusiones que tuvo el video de Imagine, cantada por diferentes figuras del periodismo y espectáculo nacionales.

Tamara Bella aseguró que no se arrepiente de haber hecho el video con famosos cantando Imagine de John Lennon, pero con una letra traducida al español.

«No considero que me haya salido mal. Esto fue un video casero. Pensé en juntar conocidos y colegas para dar un mensaje esperanzador con la canción de John Lennon y lo hice. No me molestan las críticas. Soy positiva, me reí de los memes. Y decidimos redoblar la apuesta y hacer un segundo video», contó en diálogo con el programa Hay que ver .

«Ahora viene con todo una segunda parte y se va a llamar como el primero, ‘Supón que no hay fronteras'».

Luego explicó por qué decidió usar la palabra «supón» y «suponte» en vez de «imaginá», lo que derivó en cientos de memes y burlas. «‘Imagina’ no pega, pero ‘supón’, sí. En México se la canta de esa manera también», argumentó.

Además dijo que creyó que la gente se iba a emocionar. «No creí que se iban a burlar. A la gente que critica, le mando besos y abrazos. Y los famosos que critican, quizá quisieron estar y no los convoqué. Hay gente que me escribió para estar en el segundo video. Fue un mensaje emotivo, si no llegó, bueno, que llegue a otro lado. Ya registré la marca ‘Supón’ y el video tiene 8 millones de repeticiones. Ya está. Esa gente que critica no aporta nada, entonces crea tu propio mundo, créetela y andá por la vida así. No me voy a deprimir», concluyó.

«Fue un mensaje emotivo, si no llegó, bueno, que llegue a otro lado. Ya registré la marca ‘Supón’ y el video tiene 8 millones de repeticiones. Ya está».

«No fue un video de cantantes y está bien que la gente se ría. Fue para dar un buen mensaje y salió así. Si se quieren reír, que lo hagan. Ahora viene con todo una segunda parte y se va a llamar como el primero, ‘Supón que no hay fronteras'», concluyó.