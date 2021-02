“Sputnik VIP”: los funcionarios y amigos del poder que recibieron la vacuna en el Ministerio de Salud

El periodista Horacio Verbitsky fue el primero en contar que había sido inmunizado por una gestión de Ginés González García. Quiénes fueron los beneficiados hasta ahora.

Horacio Verbitsky sorprendió este viernes al contar que él recibió la vacuna contra el coronavirus en las últimas horas a partir de una gestión personal de Ginés González García. Y destapó la olla de la “Sputnik VIP”, un plan paralelo de inmunización dirigido a funcionarios y amigos del poder que le costó el cargo al ministro de Salud: Alberto Fernández le pidió la renuncia en medio del escándalo.

Clarín publicó este viernes que, además del periodista, recibieron el suero ruso el senador nacional del Frente de Todos Jorge Taiana, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto Felipe Solá y el diputado nacional oficialista Eduardo Valdés. Aunque la lista, según indicó el diario, sería más larga.

Verbitsky tiene 79 años, y tanto Taiana como Solá cumplieron los 70. Los tres se encuentran dentro del grupo de riesgo y pertenecen a la franja etaria apuntada por el Gobierno para continuar con la campaña de vacunación a partir de la llegada en los últimos días de una partida 400 mil dosis elaboradas por el Instituto Gamaleya, sumadas a otras 580 mil dosis de la vacuna Covishield, producida por el Instituto Serum de India gracias a la transferencia de tecnología de AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

Sin embargo, la sorpresiva revelación del periodista afín al kirchnerismo no fue solo un nuevo blanqueo de la existencia de vacunas “por debajo de la mesa”, sino que terminó siendo el disparador del escándalo que retumbó en la Presidencia. El hecho de que un bien escaso a nivel mundial -y puntualmente en la Argentina- como la inmunización contra el coronavirus se ofrezca por fuera del sistema a algunos privilegiados, generalmente políticos, amigos del poder y militantes, ya venía siendo eje de cuestionamentos. El relato de Verbitsky encendió la mecha en la Casa Rosada.

Vacunatorio VIP: las versiones de Eduardo Valdés y Jorge Taiana

En el caso de Valdés, aunque pertenece al grupo de riesgo, no alcanza el umbral de los 70 años: cumplió 65 el martes. Ante la consulta de Clarín, dio una versión similar a la de Verbitsky. “Me mandaron al vacunatorio del Posadas y cuando estoy llegando me dicen que vaya al vacunatorio del ministerio. Llegué, subí al segundo piso, me llevaron a un lugar donde había cuatro enfermeros, me vacunaron y me fui”, explicó. Y aclaró: “No era un consultorio ilegal”.

Valdés contó que se les pidió a miembros de la delegación que acompañarán al Presidente Alberto Fernández en la gira por México a partir del domingo que se vacunen y se realicen un test PCR. Taiana, a través de su entorno, comunicó lo mismo. Solá, por su parte, optó por el silencio.

Según informó Clarín, cuatro especialistas del Hospital Posadas -algunos de ellos de alto rango- llegaron pasado el mediodía al Ministerio de Salud por encargo del propio Ginés González García con una docena de dosis de la vacuna Sputnik V. El diario incluso reveló que no sabían a quiénes debían vacunar.

“La logística, confiaron, fue “ultra secreta”: los especialistas no llegaron al ministerio en autos oficiales y subieron a uno de los salones del segundo piso del ministerio en el ascensor privado que utiliza el propio González García y los funcionarios de mayor jerarquía”, narró Clarín.