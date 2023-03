Son más de 2 mil los jubilados y pensionados afectados por los descuentos en el plus

El Instituto de Previsión Social (IPS) reveló ayer que son 2.400 jubilados y pensionados a quienes se le aplican retenciones previsionales en los pluses que cobren, a partir de marzo.

La medida que no fue comunicada a los pasivos provinciales se aplica, según lo que dijo el interventor del organismo previsional, “a quienes no aportaron para el plus antes de acogerse a los beneficios jubilatorios”.

También el funcionario afirmó que desde este mes en adelante cada vez que haya un incremento en los plus que paga el gobierno provincial, se les aplicará las retenciones.

La administración provincial no avisó a los jubilados y pensionados provinciales que desde este mes tendrían descuentos en el cobro del plus, hubo sorpresa e indignación cuando los abuelos fueron al cajero y no estaban los montos correspondientes al último aumento dado y anunciado el pasado 7 de marzo.

Con ese incremento el plus salarial quedó en $27.600, pero a los pasivos afectados por las retenciones les queda en el bolsillo entre $20 mil y $21 mil.