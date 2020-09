«Solo vino a estar conmigo»: la historia de amor del chaqueño que pudo ingresar a Corrientes y asistir a su novia

Eliana Duré y Emanuel Abramovich son la pareja que revolucionaron las redes con su amor. El joven había emitido una carta al gobernador de la Provincia para que le autorice el cruce del Puente General Belgrano para poder asistir a su novia que padece la enfermedad crónica, miastenia gravis, que interrumpe la comunicación entre nervios y músculos. Todos los detalles en la nota.

¿Qué es la Miastenia gravis?

Esta enfermedad es ocasionada por una interrupción en la comunicación entre los nervios y los músculos y repertute en las personas provocando debilidad y fatiga aguda de los músculos de contracción voluntaria. Es un trastorno autoinmunitario. Los síntomas incluyen debilidad en los músculos de los brazos y las piernas, visión doble y dificultades para hablar y masticar. En las personas con miastenia grave, el cuerpo produce anticuerpos que bloquean las células musculares para que no reciban mensajes (neurotransmisores) desde la célula nerviosa. Los medicamentos, la terapia y la cirugía pueden ayudar.

La joven abogada y martillera pública que vive sola y trabaja en Corrientes, Eliana Duré, explicó en diálogo con los medios menos pensada que el permiso otorgado a su novio es excepcional y que se pagó el hisopado. Además, remarcó que «la enfermedad le restringe muchas en muchas acciones» y agregó: «Mi novio vino a ayudarme con las compras y las cosas de la casa. En este sentido, la joven de 32 años, señaló que hoy toma 120 miligramos de corticoides y enfatizó: «La enfermedad hace que se te deformen las expresiones, en mi caso la ocultar y a veces incomoda explicar las expresiones, o por qué tu novio te debe cortar la carne o peinar».

La gente piensa que por no estar internada, uno no padece una enfermedad grave

La joven profesional que pudo recibirse en la Universidad Pública y hoy es docente universitaria, sostuvo: «La miastenia gravis una enfermedad que no se conoce que de verdad te incapacita, hay veces que no puedo respirar, tragar, he tenido muchos episodios que me hicieron daño, no consumo alimentos duros porque me cuestan y tengo debilidad muscular, me he caído del colectivo y de la moto en varias oportunidades».

No obstante, Emanuel Abramovich, también expresó sus sensaciones en diálogo exclusivo con La DOS: «No esperabamos algo tan masivo, ojalá que sirva para que muchos den a conocer su experiencia, mucha gente tiene a sus seres queridos o su pareja en otras provincias». El joven, explicó que durante etapas de la cuarentena se sentían mal por no poder estar juntos y que para cruzar el Puente General Belgrano tuvo que pedir permiso nacional, solicitar certificados médicos y que desde el pasado 25 de mayo «no se pudo pasar más».

El permiso

«El permiso es excepcional de 72 horas, pasé ayer aultima hora y el primer hisopado fue pagado, mi idea no es venir a transmitir nada a nadie», ratificó Abramovich y el joven profesional licenciado en Relaciones Públicas, garantizó: «Venimos y estamos encerrados para evitar el movimiento, de verdad nos cuidamos mucho y los golpes bajos de las redes duelen un monton, trato de cuidarla de los comentarios malos a Eliana y solo nos fijamos en los mensajes que nos transmiten buenas vibras».