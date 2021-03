Soledad Pastorutti habló de la fuerte crisis que atravesó y puso en duda su carrera

La cantante realizó una tapa para un revista y habló de una fuerte crisis personal que transitó a sus 39 años.

Soledad Pastorutti acaba de cumplir 40 años, sacó un nuevo disco y realizó la tapa para la revista Vogue México. Pero a pesar de que parecería estar en su mejor momento, al leer la nota nos enteramos que hasta no hace mucho tiempo, «La Sole» atravesó una fuerte crisis que llegó a poner en jaque su carrera.

Según las declaraciones de la cantante, el problema surgió a raíz de una fuerte frustración que llegó a afectarle severamente la voz. “Cuando intenté mirar demasiado al resto me frustré y no hice las cosas bien. Yo vivo a mi ritmo, no al de los demás. A los 39 no me respondía la voz, todo lo pujante que fui se me apagó en pocos meses”, reveló.

Preocupada por la respuesta de su instrumento de trabajo acudió a terapia para intentar resolver el origen de su frustración y le resultó reveladora: “Descubrí que no me había valorado lo suficiente, era miedo”.

¿Miedo de qué?, se autopregunta: “Estaba convencida de que quería dar un paso más allá, pero no sabía si podía lograrlo. Fue difícil ubicarme en un mapa tan femenino, porque siempre fui una mujer aguerrida. Nadie me frenó”, siguió Pastorutti, en referencia a cómo en la escena de la música se hace notar el avance del feminismo.

Gracias a la terapia logró ahondar en la crisis y concluyó que el problema se originó por la tendecia a querer agradarle a todo el mundo “querer caerle bien a todo el mundo” desde muy chica, lo que le jugó en contra. “Cuando el cantar pasó por lo estético, me sentí, en un momento, la pueblerina. La niña del interior que llegó a tener éxito se dio cuenta de que había gente que la miraba como un bicho raro”, señaló.

Finalmente, Sole contó que todo cambió gracias a un amigo: “Me empezó a ayudar y ahora disfruto de las entregas de premios, del juego; de darme cuenta de que no porque un día me ponga un tacón alto y vestido voy a dejar de la Sole”.