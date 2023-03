Sofía Morales, la correntina que recorre el país con «La Sole»

Luego de haber trabajado juntas en La Voz Argentina, la correntina Sofía Morales recorre los festivales del país junto a Soledad Pastorutti. “Parece un sueño, es un experiencia muy linda me llamaron por cinco fechas y terminé haciendo muchas más”, expresó.

En 2018 Sofía Morales participó del programa La Voz Argentina y formó parte del team de Soledad Pastorutti, con el paso de los años entre ambas cantante forjaron un lazo entrañable por lo que el correntino hoy forma parte de equipo del tifón de Arequito.

“Parece un sueño, es una experiencia muy linda de la cual estoy aprendiendo un montón no solo arriba a del escenario sino tomaba de lo que se vive por detrás, uno de mis miedos era no encajar en el queipa porque ya venía con un staff estable y estoy muy agradecida porque me abrieron las puertas con cariño y con mucho compañerismo, fue un mimo para mí”, dijo Sofía a Sudamericana.

En cuanto a cómo trabajan las voces de los coros con Soledad, explicó “fue todo un tema cómo distribuir las canciones para que el show sea dinámico y se creó una serie de intervenciones y somos cómplices con Sole, fue todo pensado en un show sorpresivo”.

A su vez recordó los festivales que recorrió y mencionó Jesús María, Cosquín, en la Fiesta de la Vendimia, también fueron a Esquel, “es doble sueño trabajar y conocer el país, fueron varios festivales tenía 5 fechas y terminé haciendo muchas más por lo que estoy muy contenta, ojalá que me sigan llamando sería un honor acompañar a la número uno del folklore argentino”.