Sofía «Jujuy» Jiménez conoció a su abuelo femicida antes de que muera: «Mi mamá nos lo pidió»

Jujuy Jiménez recordó un brutal momento de su historia familiar: su abuelo mató a quien era su mujer, abuela de Sofía, y ella recién lo conoció antes de que él muera.

“Mi abuelo ya falleció y cuando estaba pasándola mal antes de morir, fuimos a despedirlo, porque mi mamá nos pidió. A partir de contarlo en 2018 hubo un antes y un después, y a medida que pasa el tiempo me doy cuenta de lo bien que nos hizo hablarlo a toda la familia, a las mujeres de la casa, porque de alguna manera nos estamos animando nosotras mismas a tocar el tema internamente. No se hablaba, todos sabíamos de ello pero no se profundizaba”, contó en diálogo con Catalina Dugli en AM 1110.

La historia es escalofriante, ya que el femicida mató a la mujer con un fierro y su hija quedó al cuidado de las tías, al quedar huérfana.

Tiempo atrás, «Jujuy» había expresado el dolor que causaba en su familia hablar sobre el tema. “Antes creía que había sido con una pistola o una escopeta pero fue con un hierro. Es un tema que no está del todo desarrollado en la familia. A mis tías y a mi mamá les cuesta terminar de hablarlo. Yo trato de dar un mensaje positivo: esas cosas te marcan pero se pueden transformar y creo que somos las primas mujeres que somos gracias a ellas que nos sacaron adelante. Ellas se quedaron huérfanas, sin padre ni sin madre”, reflexionó.