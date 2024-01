Sin piedad: ola de despidos en Newsan incluye a empleada con cáncer

Rubén Cherñajovsky siempre se las ingenia para sorprender, y por lo general no de buena manera. Una ola de más de cien despidos no es algo que sorprenda en Newsan, una de las ensambladoras de tecnología más importantes del país. Pero despedir a una empleada que se encuentra internada atravesando un tratamiento contra el cáncer, no deja de sorprender.

En los últimos días se filtró un listado de personal a despedir de Newsan y dos de las empresas en las que terceriza los servicios de limpieza de las plantas y comedores del personal. En total, la firma que tiene sus principales plantas en Río Grande y Ushuaia en la provincia de Tierra del Fuego, tiene en sus planes despedir a 114 trabajadores. 55 directos, 47 de GDS, firma especializada en catering empresarial y 12 de Globale, empresa de limpieza y mantenimiento.

Podría sorprender que los trabajadores se enteran de los despidos durante sus vacaciones gracias a que les aparece la liquidación en su cuenta bancaria sin previo aviso, o que los despidos sean sin causa o justificación, pero nada de eso sorprende.

Lo que si sorprende es la presencia de Paola Corvalán en esa lista de despidos. Paola es una empleada directa de Newsan que está atravesando una lucha contra el cáncer. De hecho se encuentra internada en estos momentos. Paola cumplió con todos los certificados que pide la ley cuando se está una situación como la de ella, pero así y todo fue despedida, sin causa y sin justificación, como es una costumbre en Newsan.

La situación de Paola Corvalán ya era precaria antes de su enfermedad. Es una empleada con contrato de Prestación Permanente Discontinua (PPD). Los PPD son contratos que por sus condiciones, no están contemplados en ninguna de las ayudas que presta la ANSES. Esto deja a este tipo de contratados desamparados frente a un sinnúmero de situaciones.

El descargo de Paola

“Gente, ahora que tengo que hacer yo, enferma, siendo el único sostén esperando que pronto me den el efectivo en mi trabajo y poder curarme para volver a mi sitio laboral, y que pasó, tuve cierre de temporada, no cobre el mes de enero”, comienza el largo y desgarrador posteo de Paola en sus redes sociales a modo de descargo.

En el mismo se pregunta: “¿qué hago yo enferma, cómo sigo todos estos meses?” y agrega que “Newsan no me da respuesta, hoy me encuentro internada padezco de un cáncer, entrego mis certificados, todos mis estudios, y para qué, yo espero respuestas pero Recursos Humanos nunca me llamó”

En el extenso posteo Paola asegura que tuvo que ir “enferma y caminar planta por planta para encontrar respuestas, yo con carpeta médica en mano, con un diagnóstico de enfermedad sigo esperando su llamado y su respuesta”. Contundente descargo de una persona desesperada y defrauda por Rubén Cherñajovsky y compañía.

En comunicación con Noticias Argentinas, Paola contó que en marzo la van a trasladar a Córdoba para continuar con su tratamiento contra el cáncer. “Me siento totalmente sola, no recibí apoyo del gremio, que son los que hacen las listas de despidos, ni respuestas de Recursos Humanos”, aseguró con firmeza pero notablemente afligida por la situación en la que se encuentra.

Ya hace una semana que Paola recibió la noticia de su despido y el silencio de la empresa sigue siendo absoluto. “Sigo en la misma situación, me dejan afuera sin goce de haberes, con hijos a cargo, alquiler, mi enfermedad y un hijo de 4 años a cargo que está en tratamiento por problemas respiratorios”, enumera Paola y remata: “Yo hoy soy indigente”

Un plato que se sirve frío

Para Rubén Cherñajovsky, como dice el viejo dicho, la venganza es un plato que se sirve frío. Ocurre que varios de los trabajadores arrastrados por esta nueva ola de despidos tuvieron participación activa durante el conflicto que estalló en mayo de 2023. Dicho conflicto se saldó en un primer momento con el despido de Facundo Florentín, delegado de los trabajadores de Newsa, pero la represalia patronal no se detuvo ahí.

“Ahora me tocó a mi quedarme afuera, pero de a poco los van a ir echando a todos”, premonitorias palabras de Florentín cuando el conflicto a penas comenzaba. Meses después los despidos sin causa a los empleados más activos durante la protesta, se fueron sucediendo uno a uno.

De hecho, Paola Corvalán era una de esas empleadas activas durante las protestas del año pasado. Al igual que a Florentín y muchos otros de sus compañeros, ahora le llegó el momento de pagar con su trabajo el haber reclamado mejoras salariales. Mejoras más que justas teniendo en cuenta los paupérrimos sueldos que perciben los empleados de Newsan, es una de las ciudades con el costo de vida más alto del país.

Ni piedad, ni rifa

“Ni hablemos de los delegados cuando se estaba haciendo una rifa para colaborar con Yoko (Corvalán)”, se queja uno de los trabajadores de Newsan en las redes sociales. Y agrega: “Nos venían a decir (los delegados de la UOM Ushuaia) que dejemos de vender la rifa porque Paola era una anti-gremio que motivaba a los compañeros a que cada vez se vuelvan más mañosos”.

Es que cuando los empleados de Newsan quisieron hacer una rifa solidaria para ayudar a su compañera que está atravesando una enfermedad tan difícil como el cáncer, se encontraron con la resistencia de sus representantes sindicales. La mala relación entre los empleados y los delegados de la UOM Ushuaia es de larga data, pero este episodio ya cruza una línea moral inexplicable.

Al día de hoy, la ola de despidos no ha despertado ninguna reacción por parte del Sindicato de la Unión Obrera Metalúrgica. Cuando los representantes gremiales son inquiridos por los trabajadores, se limitan a decir que desconocen el motivos de los despidos. La connivencia entre gremio y patronal que es denunciada sistemáticamente por los delegados y trabajadores de Newsan queda expuesta a su máxima expresión.