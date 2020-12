Sin IFE de Anses: cuáles serán las ayudas sociales que dará el Gobierno

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, anunció que el Plan Potenciar Trabajo recibirá un plus de $9400; una por una, cuáles son las otras ayudas que contempla el gobierno de Alberto Fernández para paliar la crisis.

Con un fuerte reclamo de medidas que compensen la interrupción del IFE en los sectores de menores recursos, el Gobierno hará una serie de refuerzos de distintos planes sociales y ayudas alimentarias. No habrá, por ahora, un nuevo bono de amplio alcance que esté al nivel de las rondas excepcionales de $10.000 que se pagaron a casi 9 millones de personas durante la pandemia.

Movimientos sociales e intendentes le vienen pidiendo al Gobierno que, por los coletazos económicos de un año atravesado por la pandemia, diciembre llegue con ayudas que suplan al IFE, la medida extraordinaria que se tomó para sostener a los sectores de menores recursos ante la parálisis económico.

De forma dispersa, el Gobierno ya anunció el grueso de las ayudas que se darán a fin de año y, según fuentes oficiales, hasta ahora no hay nuevas medidas en carpeta. ¿Cómo está integrado el paquete? La última novedad es que se duplicará por única vez el pago del Plan Potenciar Trabajo, que alcanza a 680.000 personas. Los beneficiarios de ese programa perciben la mitad del salario mínimo vital y móvil (hoy está en $9400) y deben dar como contraprestación cuatro horas laborales. En diciembre percibirán un salario mínimo completo, de $18.800.

Esto fue informado días atrás por el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, pero no se hizo un anuncio especial. Por otro lado, días atrás se lanzó la Beca Potenciar Joven, que otorga $8500 por mes durante un año. Esto no llegará para diciembre ya que, de acuerdo a fuentes oficiales, comenzará a ponerse en práctica recién en 2021.

Respecto a la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Universal por Embarazo (AUE), se espera que el Gobierno destine $22.000 millones para el pago de un «plus» a sus beneficiarios, que podrán cobrar a partir de diciembre. El monto es de alrededor de $6000 por cada hijo.

Sin embargo, estos fondos extra no son exclusivos de 2020: todos los años el Estado le paga un plus del 20% a aquellos beneficiarios que acrediten el cumplimiento de la escolaridad y del calendario de vacunación. La diferencia es que, dado que la pandemia condicionó esos requisitos, en esta oportunidad se le pagará de forma automática a todo el universo de beneficiarios (el año pasado, por ejemplo, hubo un millón de familias que no lo percibieron). «El Estaco este año de pandemia primero paga y después va a exigir la condicionalidad. Es una variación. Pero no se quita la condicionalidad», señalaron fuentes oficiales a LA NACION.

Ayuda alimentaria y jubilados

Respecto a la cuestión alimentaria, en diciembre se duplicará el monto de la Tarjeta Alimentar. Pasará de $4000 a $8000 (para madres con un hijo menor de seis años) y de $6000 a $12.000 (para quienes tengan dos o más hijos). Alcanza a 1,5 millones de familias. Además, se distribuirán 1,7 millones de cajas navideñas con nueve productos para unas siete millones de personas. Es una acción que se realiza todos los años, aunque esta vez -conforme al aumento de la pobreza por encima de los 40 puntos- alcanzaría a un universo mayor.

Se espera, por último, la transferencia de unos 15.000 millones de pesos para municipios y gobernaciones para la compra de alimentos, así como también para comedores comunitarios y comedores escolares.

Respecto a los jubilados, tal como anticipó LA NACION, la suba de 5% anunciada días atrás como «una buena noticia para los jubilados», será, en rigor, solo un anticipo de la recomposición que se dará en marzo del año próximo.

Con estas medidas, el Gobierno espera contener el ahogo económico extendido por el efecto de la pandemia, que todavía provoca fuertes coletazos en la economía informal y se combina ahora con las señales de ajuste para el año próximo.

Varios movimientos sociales comenzaron a alertar semanas atrás sobre el «estado de indefensión absoluta» que tienen los sectores vulnerables que se quedaron sin el IFE. El reclamo también llegó de intendentes oficialistas, que semanas atrás reclamaron «un IFE a fin de año».