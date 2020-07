Sin definiciones sobre fondos federales para vivienda, Corrientes se concentra en proyectos dentro del BID

El interventor del Instituto de Viviendas de Corrientes, Julio Veglia, señaló en declaraciones a momarandu.com que el gobierno de Corrientes no está trabajando proyectos de viviendas nuevas con el gobierno nacional porque desde hace siete meses «no han decidido nada» sobre qué presupuesto se utilizará para construirlas y que la economía hace difícil «qué parámetros crediticios» usar en estos planes de obra. Por otra parte, sostuvo que la Provincia se concentra en ejecutar tres proyectos para infraestructura básica que gestiona ante el Banco Interamericano de Desarrollo.

El interventor del Instituto de Viviendas de Corrientes, Julio Veglia, señaló en declaraciones a momarandu.com que el gobierno de Corrientes no tiene del gobierno nacional «una definición al respecto» de cuántos fondos y de cuánta cantidad serán girados a las provincias para que construyan viviendas. El ministro dijo que esto es así porque el gobierno de la nación no ha definido para 2020 su propio presupuesto, porque de diciembre a hoy «el arranque» se complicó al demorarse el nombramiento de autoridades nuevas, y por que la economía hace difícil «qué parámetros crediticios» usar en estos planes de obra.

«Nación lanzó ahora un programa que se llama Argentina Construye, un programa que tien once líneas de las cuales presentó la semana pasada, hizo una reunión vía Zoom, y presentó las bases para cinco», explicó el interventor. «Son líneas que no están destinadas, por lo menos, estas cinco que lanzan ahora, por lo menos, a viviendas nuevas, tienen que ver con trabajos de conexiones a cloacas, agua, energía, lo que sea servicios, mejoramiento, completamiento de viviendas, pero no viviendas nuevas», detalló. «Una vez que se defina qué presupuesto va para cada provincia veremos qué proyectos se puede ir iniciando», indicó.

«No tenemos una definición al respecto. Se complicó bastante desde el arranque del gobierno, hubo un cambio de gobierno, después vino todo este tema de la cuarentena, después de demoró la gestión del ministerio, de cuáles son las autoridades que están constituidas en las distintas secretarías… bueno, todo eso, de alguna manera, es producto de la situación que todos conocemos, que fue demorando, y bueno, hoy empezamos a vislumbrar que ya están implementando algún programa nuevo con respecto a esta gestión; iremos viendo pero en lo que es a presupuesto para vivienda nueva todavía no han decidido nada», dijo Veglia.

El interventor del Instituto de Viviendas de Corrientes, Julio Veglia, por otra parte, sostuvo que la Provincia se concentra en ejecutar obras en el Bañado sur de la Ciudad de Corrientes, Punta Taitalo, el Barrio Río Paraná, y «La Chola» asentamiento, para liberar trazas de calles y crear infraestructura para aguas, cloacas y energía eléctrica.