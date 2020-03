Siguen las polémicas por los radares sorpresa en la Ruta N° 5

Varias personas, a través de Facebook, expresaron su malestar luego de observar sobre la banquina a diversos vehículos encargados de la fiscalización, sin señalética previa. El ministro de Seguridad, Juan José López Desimoni, afirmó que sí existe cartelería que indica la presencia de radares y que «los controles no son sorpresa, se están haciendo a lo largo de la Ruta 5, por la cantidad de vehículos que circulan por ella», aseguró.

Diversas personas expresaron su malestar por los continuos controles en la Ruta Provincial N° 5, en San Luis del Palmar, sin señalética previa.

Las quejas se originaron cuando observaron a los vehículos encargados de la fiscalización de velocidad a los costados de la banquina, pero sin cartelería de aviso correspondiente o que se hallaban muy cerca de los vehículos como para disminuir la velocidad.

«El otro día tuve una discusión con quien maneja ese aparato, al punto que uno debe hacer valer sus derechos. No me realizó ninguna foto multa, pero por conocimiento de ruta me encuentro que el cartel que debe indicar dicha velocidad a la que toma la multa estaba al lado de la camioneta, debiendo ser debidamente colocada 200 metros antes del disparador, y el cartel que indica que se está fiscalizando debe estar 1.000 metros antes de su llegada al punto de disparo», comentó un usuario de Facebook e hizo evidente su queja por la falta de señalización o la cercanía de ellas con el lugar de fiscalización.

Por ello, el ministro de Seguridad, Juan José López de Simoni, explicó a El Libertador que «los controles no son sorpresa, se están haciendo a lo largo de la Ruta 5, por la cantidad de vehículos que circulan por ella».

Asimismo, afirmó que los operativos se realizan para que se respete la velocidad permitida, para «preservar la vida de los conductores y bajar el índice de siniestralidad que es muy alto en rutas», resaltó.

«A NADIE LE GUSTA LOS CONTROLES»

López Desimoni también se refirió a la dificultad que representan estos operativos.

«Es difícil, a nadie le gusta los controles», indicó. Aunque volvió a hacer hincapié en que se llevan a cabo por el simple hecho de tomar más medidas de cuidado de la vida de los que transitan por la ruta.

Además, el Ministro aseguró que sí existe la cartelería en las ruta que indica dónde actúan los radares de velocidad, para «recordar a los conductores que la velocidad máxima permitida es 110 kilómetros por hora. La policía controla con el objetivo de que se respete la Ley 24.449, que establece la velocidad admitida».

Vialidad Provincial: «Nosotros no autorizamos estos operativos»

Por su parte, el presidente del Directorio de Vialidad Provincial, Armando Espíndola afirmó, en cuanto a la situación de la fiscalización de velocidad, que: «No lo hacemos nosotros, no autorizamos estos operativos, por lo que tienen que presentar la denuncia correspondiente».

«Si hay fiscalización de velocidad es porque hay una previa autorización del Ministerio de Transporte de la Nación», indicó el referente de Vialidad Provincial.

TRABAJOS PERMANENTES

En cuanto al estado de la Ruta Provincial N° 5, éste fue otro tema que generó polémicas entre los que circulan habitualmente por ella, ya que presenta múltiples baches lo que provoca andar a bajas velocidades.

«En términos generales: hay baches pero los tenemos cubiertos con suelo calcáreo. Además, permanentemente hay personal abocado a los trabajos en esa zona», destacó Espíndola.

Por último, aseguró que, si bien existen caminos con muchísimos baches, estos no representan un peligro para los automóviles. «No hay riesgos de siniestros fatales», concluyó.