Si seguimos explotando la naturaleza en el futuro sólo se conocerán los bosques y ríos por fotos

El reconocido ambientalista Luis Martínez dialogó en diálogo para un informe especial, analizando las consecuencias de la quema de pastizales y humedales; además de las consecuencias que traerá apostar a la mega factoría porcina que se intenta instalar como supuesta salida a la crisis económica.

Como primer punto, Martínez destacó la importancia de la quema desmedida que se vive en la región, la cual esta potenciada por una sequía histórica, que afecta a la biodiversidad y al mismo río Paraná. “Planteamos la cuestión de los distintos focos de incendio que se vienen dando Chaco, Corrientes y todo el NEA. Los cuales tienen un registro de cientos y cientos de hectáreas y que siguen en aumento”, expresó.

“Uno de los factores a resaltar es que estas quemas se dan en medio de un periodo de sequía, tanto vegetativa como hídrica, en el cual toda nuestra fauna silvestre corre riesgo. También, quiero recalcar que esto trae consecuencias a nuestro Paraná, al cual debemos sumar el agravante de que la depredación íctica continua. Es por esto que recalcamos a las autoridades provinciales que apoyen la preservación y que apunten a la extensión de una veda de conservación, ya que las aguas del río no están para ningún tipo de navegación, ni hablar de embarcaciones que saquean los peces”, aseveró.

“En este marco es vital que se dictamine la emergencia ambiental, tanto para asegurar la protección natural, como para garantizar que aquellas personas que provocan incendios sean sancionadas; pero a su vez para lograr la concientización ‘no a la quema’, dado que estas prácticas- incluso en campos privados es realizada con la excusa de tener nuevos rebrotes para la ganadería-, al no tener un manejo adecuado de los incendios, terminan arrasando con un montón de hectáreas naturales”, continuó.

“Es por esto que insisto no solo en la emergencia ambiental sino también en la emergencia hídrica, dado que tenemos que tomar cartas en el asunto para lograr la preservación del río Paraná”, afirmó.

A sus 21 años, Luis Martínez se convirtió en uno de los referentes ambientales a nivel regional y nacional.

MEGAFACTORÍA DE CERDOS

Con respecto al preacuerdo con China para incrementar la producción porcina a nivel nacional, con Chaco y gran parte de la región del nordeste como escenario para llevarlo a cabo, el referente ambiental explicó: “Sé que la provincia de Chaco viene siendo un punto clave en este acuerdo, incluso no me parecería raro que Corrientes también tenga pensando o esté preparando terrenos para los criaderos de cerdos, ya que tanto el Estado como los grandes empresarios ganaderos vienen moviendo influencias para que no se apruebe la Ley de Humedales, pero esta no es la solución, como quieren vendernos”, comentó.

“Realmente, no podemos seguir explotando a los animales, no lo veo coherente, ni siquiera en este plan de salida a la crisis económica, dado que este tipo de producción que hoy quiere instalar el Gobierno nacional alrededor del país me parece totalmente errada. Debemos tener una mirada más sustentable y apostar a una producción que sea amigable con el medioambiente, es decir con los animales, con la naturaleza y no inclinarnos por una producción que sobreexplote a nuestros recursos naturales. Creo que debemos tener una nueva visión”, opinó.

En este marco, Martínez destacó el rol de los más jóvenes en la difusión y la toma de conciencia en el cuidado ambiental: “Por suerte los jóvenes están presentes en un rol fundamental exigiendo que tipo de país queremos, con una producción sustentable y que no amenace el ambiente. Destacó ampliamente la participación de la juventud en las calles, en la cámara de diputados, en todo lo que tenga que ver con políticas públicas ambientales. Es sumamente positivo y realmente ayuda a que se tome conciencia sobre todas estas cuestiones”.

“Hay que aclarar que este problema no es de ahora. Hace muchísimo tiempo que venimos utilizando tanto a los animales como a nuestros recursos naturales; pero realmente creo que hay mejores alternativas para sacar a todas las provincias y por supuesto a Argentina hacia adelante, porque los millones de hectáreas que ese están deforestando y todo para implantar o apostar a la ganadería, la agro producción, etcétera. Es hora de encontrar otra visión, otro método sustentable para trabajar de manera armónica con el ambiente”, destacó.

“En cuanto a las consecuencias tanto desde el sector ambiental como desde los movimientos del veganismo se viene luchando hace muchísimo tiempo contra este tipo de producciones, como es la explotación de cerdos, pero hoy quizás se ha llegado a otros sectores y por eso, ha ganado mayor repercusión. Tampoco me cabe duda que otro agravante es que seguramente a estos cerdos se les proveerá de hormonas para acelerar los tiempos productivos. Es por esto que debemos redoblar la apuesta y seguir en la puja para no permitir esto”, enfatizó.

LEY DE HUMEDALES

Por último, Martínez detalló la importancia de la aprobación urgente de la Ley de Humedales: “Hoy, estamos en una seca histórica, gran parte de las lagunas están secas o tienen muy poca agua que incluso así, están dando subsistencia a gran parte de la biodiversidad y las grandes especies que tenemos en la región; e incluso los pastizales albergan a muchas aves y otras especies de animales, por lo que muchos seres vivos dependen tanto de estos como de los humedales, los cuales son importantísimos porque actúan como grandes esponjas absorbentes y mitigadores en la cuestión del cambio climático. Es por eso que debemos entender de una vez el alto valor que merecen los humedales, por lo que su conservación es indiscutible”.

“Debemos poner en la mesa la protección de estos, mediante las políticas públicas. Sabemos que hay muchos intereses en términos políticos; incluso nosotros estamos investigando porque estamos seguros de que por detrás se están aprobando pasteras en Corrientes para el monocultivo. Pero debemos seguir bregando por la conservación de los humedales para preservar la biodiversidad”, afirmó.

“Veo más que necesario que tanto Chaco como Corrientes aprueben cuanto antes la ley de humedales porque si no, la quema indiscriminada continuará, explotando la naturaleza y a este ritmo no vamos a dejar absolutamente nada a las generaciones futuras. Lamentablemente, solo podremos dejar en cuentos y fotografías como eran los bosques y los ríos a las generaciones futuras”, finalizó.