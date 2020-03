«Si comparamos el coronavirus con la gripe es para darle la importancia que tiene»

“Por ahora, es difícil determinar la tasa de mortalidad porque en el estado inicial de la epidemia solo se detectan los casos más graves, y no tanto los más leves o los asintomáticos [sin síntomas]”, explicó a la revista médica The Lancet la científica china Lili Ren. Es decir, se sabe cuántos pacientes han muerto a causa del virus pero no cuántos hay infectados en total.