Shakira estaría en Córdoba y «casada» con su novio menor de edad

Ayer se viralizó un video en el que la menor dio las explicaciones y asegura estar bien. Además dice que su familia sabía que se iría.

El caso, que mezcla costumbres y enfrentamientos entre la propia familia, tomó trascendencia pública y llegó hasta los medios nacionales. La denuncia policial indicaba que Shakira, una menor de 15 años de la comunidad gitana, había desaparecido el lunes a la madrugada de su casa en Paso de la Patria y su familia, la busca aún hasta hoy. La Policía tendría conocimiento de la presunta «fuga consensuada» de la menor con otro chico, también zíngaro; pero hasta el momento la familia de la adolescente no fue a aclarar en la comisaría local sobre la supuesta aparición de la menor en la provincia de Córdoba. En un video, viralizado en redes sociales, la menor contó sobre su situación.

El caso es cuanto menos dramático, ya que hay una menor desaparecida, una familia que la busca y en el medio, costumbres ancestrales que pocos comprenden y que ciertamente en pleno siglo XXI no están bien vistas por muchos sectores sociales. Y si bien los testimonios indicarían que fue por propia voluntad o «por amor», como dice ella misma en un video viral, lo cierto es la Justicia podría tomar cartas en el asunto porque no deja de tratarse de una menor de edad la involucrada.

«No fue secuestrada, no corre peligro y está sana y salva con nuestra familia. Ella está en Córdoba, junto a mi sobrino Carlos que tiene 16 años y se casaron por amor. Se fugó por voluntad propia porque la familia quería entregarla en casamiento con otro muchacho y la estaban por llevar a Misiones. Le llamó el domingo a mi sobrino, que estaba en Resistencia, y él y un amigo, la fueron a buscar. Ahora están en Córdoba y mañana (por hoy) se van a presentar en un juzgado para aclarar la situación», explicó a diario época ayer por la tarde Carolina Soto, tía y familiar directo de los dos menores.

La madre de Shakira, una mujer de apellido López, fue quien denunció su desaparición el lunes por la mañana en la comisaría de Paso de la Patria. Desde aquella dependencia dicen desconocer hasta ahora el paradero de la menor de 15 años, aunque fuentes cercanas a la fuerza aseguran que ya estarían en conocimiento del trasfondo de la historia.

«La madre es criolla y se casó con un gitano. Ella no entiende nuestras tradiciones. Otra de sus hijas se le fue de la misma manera y la familia del novio les pagó en aquella oportunidad 10 mil dólares y un automóvil. Ahora por Shakira, quiere que le paguemos 20 mil dólares y una camioneta, pero en un trato cara a cara y nosotros los gitanos sometemos esto a un consejo de zíngaros que deciden cuánto es la dote que debemos pagar. No es lo que ella pida», sostuvo Carolina, quien se manifestó sumamente molesta por la situación que se creó en el entorno familiar debido a las denuncias policiales que hizo la madre de la adolescente.

Sea parte o no de las tradiciones gitanas, lo cierto es que para la Justicia ordinaria, hay una menor desaparecida y un proceso de búsqueda iniciada desde la Policía. Y si las sospechas de un posible rapto son ciertas, por más que fuera consensuada, no deja de ser un delito que debe ser denunciado e investigado.

Lo cierto es que anoche, al cierre de esta edición, Shakira viralizó un video en el que aclara que se encuentra en buen estado y que no está desaparecida. «Yo me escapé porque quise. Mi familia sabe dónde estoy; a mí nadie me obligó», aclaró. Luego fustigó a su familia diciendo que «me sacaron las alhajas que tenía puesta, porque ellos sabían que yo me estaba por escapar». Finalmente, la adolescente presenta en el mismo video a quien sería su pareja, o con quien se habría casado según las tradiciones zíngaras. Por lo pronto la Policía mantiene judicializado el caso. Época